امام جمعه موقت بیرجند، بزرگترین راهبرد دشمن را ایجاد تفرقه در کشور دانست و گفت: وظیفه آحاد ملت در برابر این توطئه، حفظ انسجام داخلی و پیروی از ولایت فقیه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه امروز بیرجند، با اشاره به سیاست تفرقه افکنی به عنوان راهبرد محوری دشمن، گفت: این نقشه دشمن تنها با تقویت انسجام اسلامی، برادری و محبت متقابل ملت ایران نقش بر آب خواهد شد.

خطیب موقت جمعه بیرجند با تاکید بر لزوم هوشیاری در برابر جریان‌های نفاق و دشمنان خارجی افزود: شناخت دقیق دشمن و جریان‌های نفاق، ضامن امنیت و مانع از آسیب رسیدن به کشور است.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی با بیان اینکه وجود برخی مشکلات در کشور غیرقابل انکار است، گفت: با این حال، مسیر حرکت کلی نظام صحیح و به سمت استقرار حق است و حل مشکلات نیازمند همراهی مردم و مسئولان و مقابله هوشمندانه با موانع است.

وی جنگ امروز علیه ملت ایران را جنگی ترکیبی در عرصه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست توصیف کرد و گفت: برای رسیدن به قله‌های پیشرفت، هر فرد باید در جایگاه خود "حاج قاسم‌وار" عمل کند و با احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، زمینه اتصال حکومت اسلامی به حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) را فراهم سازد.

امام جمعه موقت بیرجند خطاب به مدیران و کارگزاران نظام نیز گفت: مسئولان باید در حوزه کاری خود فرماندهی میدان را بر عهده بگیرند و با روحیه جهادی، اخلاص و ایثار، بسترساز تمدن نوین اسلامی باشند.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌های اخیر را نشان‌دهنده توانمندی دانشمندان جوان پیرو خط رهبری دانست و ضمن قدردانی از نیرو‌های مسلح مقتدر کشور، گفت: نیرو‌های نظامی ما فداییان اسلام و ایران هستند و ایمان داریم طبق وعده الهی، پیروزی نهایی حق بر باطل قطعی است و اوج این پیروزی، ظهور صاحب‌الزمان (عج) خواهد بود.