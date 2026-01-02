به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام علی کشوری نژاد، مسئول ستاد شهید آرمان، با اعلام آغاز اعتکاف‌های نوجوانان مساجد آرمانی تهران، گفت: اعتکاف امسال جلوه‌ای از پیوند عمیق تربیت دینی، هویت‌بخشی و نقش‌آفرینی نسل نوجوان در مساجد تهران است.

وی با اشاره به گستره مساجد میزبان اعتکاف افزود: از مجموع ۶۱۰ مساجد برگزارکننده، ۲۹۸ مسجد ویژه اعتکاف دخترانه پیش‌بینی شده و بخش پسرانه نیز در ۳۱۲ مسجد دیگر سطح شهر تهران در حال برگزاری است که این آمار نشان‌دهنده رشد کمی و کیفی اعتکاف‌های آرمانی نسبت به سال‌های گذشته است.

مسئول ستاد شهید آرمان با تأکید بر رویکرد تربیتی این دوره از اعتکاف تصریح کرد: یکی از محور‌های اصلی اعتکاف ۱۴۰۴، «مربی‌محوری» است. بر همین اساس، ستاد شهید آرمان از چند ماه قبل با برگزاری دوره‌های توانمندسازی تخصصی، آموزش و آماده‌سازی مربیان اعتکاف را در دستور کار قرار داده تا مربی بتواند به‌عنوان هادی معنوی و تربیتی، نقش مؤثری در فضای اعتکاف ایفا کند.

حجت‌الاسلام کشوری ادامه داد: در اعتکاف امسال تمرکز اصلی ستاد شهید آرمان بر ارتقای محتوای تربیتی و معرفتی بوده است؛ به‌گونه‌ای که اعتکاف تنها به حضور فیزیکی در مسجد محدود نشود، بلکه فرصت «خلوت آگاهانه» و رشد درونی برای نوجوانان و جوانان فراهم شود.

وی با اشاره به مبانی محتوایی اعتکاف آرمانی امسال گفت: کتاب‌ها و بسته‌های تربیتی متعددی مبنای برنامه‌های محتوایی اعتکاف قرار گرفته‌اند که بخشی از آنها توسط خود ستاد شهید آرمان تولید شده و بخشی دیگر آثار نویسندگان برجسته حوزه تربیت است. این آثار با هدف پاسخ به دغدغه‌های هویتی و معنوی نسل نوجوان انتخاب شده‌اند.

به گفته وی، کتاب‌هایی همچون «پرواز تا بی‌نهایت»، «حالت پرواز»، «خلوتی برای پرواز»، «۳۶۰ درجه» و «قانون جنگل» به‌عنوان شالوده محتوایی اعتکاف ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده‌اند و حلقه‌های معرفتی، گفت‌و‌گو‌های تربیتی و برنامه‌های تعاملی بر اساس مضامین این کتاب‌ها طراحی شده است.

مسئول ستاد شهید آرمان در پایان خاطرنشان کرد: اعتکاف آرمانی با شعار «وصل آرمانی» تلاشی است برای ایجاد پیوندی عمیق میان نوجوان، مسجد و سبک زندگی ایمانی؛ مسیری که با مربی توانمند، محتوای عمیق و مشارکت فعال نوجوانان می‌تواند به الگویی اثرگذار در تربیت نسل آینده تبدیل شود.