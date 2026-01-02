به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی،امروز جمعه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با تبریک میلاد مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و مستمر برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال و عید نوروز تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از حضور مدیران و اعضای کارگروه در روز تعطیل، این حضور را نشانه احساس مسئولیت و اعتماد متقابل دانست و گفت: گزارش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده مؤید توجه جدی دستگاه‌ها به موضوع تنظیم بازار است، اما لازم است با جدیت بیشتری برخی مسائل را دنبال کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

دکتر حبیبی با اشاره به ضرورت آینده‌نگری در مدیریت بازار افزود: شرایط فعلی نباید ما را از برنامه‌ریزی برای ماه مبارک رمضان و پایان سال غافل کند و تأمین کالا‌های اساسی برای این مقاطع باید به‌صورت مستمر در دستور کار باشد و به همین منظور، ستاد تنظیم بازار استان تا پایان سال به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر توجه ویژه به شهرستان‌ها گفت: نباید هیچ تفاوتی میان مرکز استان و شهرستان‌ها قائل شویم و از کنگاور تا پاوه، ثلاث باباجانی، قصرشیرین و گیلانغرب همچون شهر کرمانشاه، برای ما اهمیت یکسان دارند و باید نیاز‌های آنها به‌صورت دقیق رصد و به‌موقع تأمین شود.

وی با اشاره به بازدید خود از شهرستان قصرشیرین و پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اقلام مورد نیاز، خواستار آن شد که فرمانداران، رؤسای جهاد کشاورزی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها، نیازمندی‌ها را سریعاً به استان منتقل کنند و خود مدیران استانی نیز به‌صورت میدانی وضعیت شهرستان‌ها را بررسی کنند.

دکتر حبیبی با تأکید بر ضرورت رصد مستمر بازار کالا‌های اساسی از جمله مرغ و گوشت گفت: بازدید از کشتارگاه‌ها، مراکز خرید و انبار‌ها باید به‌طور منظم انجام شود، چرا که با ورود به فصل پایانی سال، میزان مصرف افزایش پیدا می‌کند.

استاندار کرمانشاه با تقدیر از بسیج اصناف، حضور این مجموعه را در نظارت و همکاری با اصناف مؤثر دانست و گفت: گزارش‌های میدانی و لحظه‌ای بسیج اصناف نشان‌دهنده نقش پررنگ آنها در کنترل بازار است و این ارتباط نزدیک میان مردم و اصناف، نقش مهمی در آرامش بازار دارد.

وی بر لزوم حمایت از فروشگاه‌ها، تجار و کسبه‌ای که در شرایط سخت در کنار دولت و مردم بوده‌اند تأکید کرد و افزود: اگر این فعالان اقتصادی در حوزه‌های مالیاتی، تعزیراتی یا سایر بخش‌ها با مشکلی مواجه هستند، باید مسائل آنها احصا و برای رفع آنها اقدام شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موضوع راه‌اندازی بازارچه میلاد گفت: نباید به هر بهانه‌ای راه‌اندازی این بازارچه را به تعویق انداخت و باید هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

دکتر حبیبی بر ضرورت هماهنگی، پیگیری مستمر و تصمیم‌گیری به‌موقع برای حفظ آرامش بازار استان تأکید کرد و گفت: هدف اصلی همه ما، تأمین به‌موقع کالا‌های مورد نیاز مردم و جلوگیری از هرگونه التهاب در بازار است.