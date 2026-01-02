پخش زنده
پیکر جانباز سرافراز ۷۰ درصد دفاع مقدس، حاج عزتالله رمضانی از شهرستان نور در روستای شهرکلا تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر جانباز سرافراز ۷۰ درصد دفاع مقدس حاج عزتالله رمضانی از اهالی شهرستان نور، پس از سالها تحمل رنج ناشی از مجروحیت شدید دوران جنگ تحمیلی، در مزار روستای شهرکلا تشییع و به خاک سپرده شد.
حاج عزتالله رمضانی فرزند ولیالله، متولد ۱۳۴۳/۰۸/۰۵ و از نیروهای اعزامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۶۳/۱۲/۱۹، در جریان بمباران هوایی در منطقه سهراه فتح در جنوب کشور، دچار مجروحیت شدید نخاعی شد و به افتخار جانباز ۷۰ درصد نائل آمد.
این جانباز سرافراز از اهالی مؤمن و انقلابی روستای شهرکلا شهرستان نور بود که از ابتدای نهضت اسلامی و در طول هشت سال دفاع مقدس، با روحیهای سرشار از ایمان، اخلاص و ایثار در جبهههای نبرد حق علیه باطل حضور داشت و مجاهدتهای ارزشمندی را در راه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور به یادگار گذاشت.
پیکر این جانباز شهید با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان محلی و اقشار مختلف مردم تشییع و در مزار روستای شهرکلا شهرستان نور به خاک سپرده شد.
حاج عزتالله رمضانی پس از دوران دفاع مقدس نیز، با وجود تحمل سالها درد و رنج ناشی از جانبازی، همواره پایبند به ارزشهای انقلاب اسلامی، ولایتمداری و حضور مؤثر در عرصههای اجتماعی و فرهنگی بود و بهعنوان نمادی از صبر، استقامت و فداکاری در میان مردم منطقه شناخته میشد.