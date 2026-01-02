رویکرد مجلس شورای اسلامی تقویت دولت است

نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد مجلس، تقویت دولت است و بر همین اساس، پیگیری تغییر مدیران ناکارآمد با هدف افزایش کارآمدی و پاسخگویی در دستور کار قرار دارد.