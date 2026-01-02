بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، جعفر پورکبگانی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه خلیج فارس، به تشریح بخشی از اقدامات و مواضع خود در حوزههای قانونگذاری، اقتصادی و استانی پرداخت.
وی با اشاره به اصلاح قانونی که پیشتر اولویت مناقصات را به شرکتهای غربی میداد، اظهار کرد: با تغییر این قانون، یک شرکت دانشبنیان بوشهری با ارائه ایده حذف گوگرد از مازوت توانست برنده مناقصه شود و مشکل آلایندگی سوخت مازوت در نیروگاهها را برطرف کند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این طرح، از سال آینده نیروگاهها امکان استفاده از مازوت بدون گوگرد را خواهند داشت که این موضوع علاوه بر کاهش آلودگی هوا، منجر به کاهش قطعی برق و افزایش رضایت مردم میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: دلیل اصلی مخالفت من با این بودجه، شفافیت نبودن منابع، درآمدها و مصارف و همچنین نادیده گرفتن احکام برنامه هفتم توسعه است.
پورکبگانی افزود: بر اساس ارزیابیها، پیشرفت دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه تنها حدود ۲۳ درصد بوده است.
وی همچنین یادآور شد: با کلیات بودجه ۱۴۰۴ نیز مخالفت کرده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم در مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: رویکرد مجلس، تقویت دولت است و بر همین اساس، پیگیری تغییر مدیران ناکارآمد با هدف افزایش کارآمدی و پاسخگویی در دستور کار قرار دارد
وی با تأکید بر اهمیت گفتوگوی منطقی و محترمانه در فضای سیاسی کشور، یادآور شد: مناظره و گفتوگو ریشه در فرهنگ اسلامی دارد و باید بر پایه منطق و احترام متقابل شکل بگیرد.
پورکبگانی درباره مناظرات تلویزیونی نیز گفت: افکار عمومی عملکرد سیاستمداران را بهدقت رصد میکند و سخنان پیش از انتخابات را با رفتار و عملکرد بعدی آنان تطبیق میدهد و جامعه تناقضگویی را نمیپذیرد.
وی در ادامه به برخی پیگیریهای استانی اشاره کرد و گفت: با انتقال تجربه و فناوری لاینر کردن حوضچههای پرورش آبزیان، میزان برداشت از یک حوضچه از سه تن به ۸۰ تن افزایش یافته که نمونهای روشن از خلق ثروت از مسیر دانش و فناوری است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه، دیلم در مجلس شورای اسلامی همچنین توسعه حملونقل ریلی در استان بوشهر را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: جایگزینی ناوگان ریلی به جای حملونقل جادهای میتواند مصرف سوخت را تا ۶۰ درصد کاهش دهد و نقش مؤثری در بهبود وضعیت انرژی کشور داشته باشد.