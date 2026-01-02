بیش از ۱۵ هزار وعده غذای ناهار و شام در طول سه روز موکب حسینی دفتر فرهنگی مقاومت اسلامی عراق، بین زائران، عزاداران و مردم توزیع می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء در ایران از برپایی موکب حسینی دفتر فرهنگی مقاومت اسلامی عراق در شهر کرمان به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یار و همراهش حاج ابومهدی المهندس خبر داد.

حسن العبادی ن تصریح کرد: موکب حسینی کتائب سیدالشهدا به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس در شهر کرمان برپا شده و این موکب با رویکرد فرهنگی ـ مردمی و در قالب موکب پذیرایی، جلوه‌ای از کرم و مهمان‌نوازی ملت عراق و قدردانی از مجاهدت‌های این شهید بزرگ مقاومت را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: در طول سه روز فعالیت این موکب، بیش از ۱۵ هزار وعده غذای ناهار و شام میان زائران، عزاداران و مردم توزیع می‌شود.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در ایران با اشاره به جایگاه حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس در محور مقاومت تصریح کرد: این دو شهید بزرگوار نماد اخلاص، وحدت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی هستند و ملت‌های منطقه همواره قدردان نقش بی‌بدیل آنان در دفاع از امنیت و عزت امت اسلامی خواهند بود.

العبادی خاطرنشان کرد: برپایی چنین برنامه‌های فرهنگی و مردمی، گامی در مسیر تبیین مکتب مقاومت و انتقال پیام وفاداری ملت عراق به راه شهیدان، به‌ویژه حاج قاسم سلیمانی است و این مسیر با قدرت ادامه می‌یابد.