دیدیه اندونگ، هافبک دفاعی اهل گابن، که تابستان گذشته به استقلال پیوستیه بود برای ادامه همکاری با این باشگاه به توافق رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که طی روز‌های گذشته اخباری درباره فسخ قرارداد دیدیه اندونگ با استقلال منتشر شده بود، مدیر برنامه‌های این بازیکن اعلام کرد قرارداد این بازیکن گابنی با باشگاه استقلال برای دو فصل دیگر تمدید شده است. بر اساس این اعلام، هافبک خارجی آبی‌پوشان ۱۷ دی‌ماه برای پیوستن به تمرینات استقلال به ایران بازخواهد گشت تا زیر نظر کادر فنی کار خود را از سر بگیرد.