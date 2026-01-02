پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان گفت: دشمنان ما در فضای مجازی فراخوان اغتشاش میدهند و نیت آنها با انگیزه مردم برای رفع مشکلات موجود متفاوت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛حجتالاسلام والمسلمین اللهنور کریمیتبار امروز ۱۲ دی ماه در خطبههای نماز جمعه شهر ایلام اظهار کرد: اغتشاشات امروز جامعه با کارگردانی اسرائیل، آمریکا، منافقین، گروهکهای ضدانقلاب و سلطنتطلبها برمیگردد.
وی تشریح کرد: امروز با افزایش غیرمنتظره قیمت کالاها، ارز و طلا مواجه هستیم و طبیعی است که در چنین شرایطی، برخی از مردم اعتراض کنند و تجمعات صنفی شکل بگیرد و این اعتراضات، قانونی و حق مردم است و دولت محترم باید پاسخگو باشد.
کریمیتبار خاطرنشان کرد: دولت باید بازار را کنترل و معیشت مردم را سامان دهد و اگر مسئولان در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، مردم حق دارند مطالبهگری کنند و این مطالبه باید تلنگری برای مسئولان باشد تا به وظایف خود عمل کنند.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام با تأکید بر ظرفیتهای کشور بیان کرد: کشور ما با گستردگی و منابعی که دارد، میتواند بهراحتی مشکلات را حل کند؛ اما مهمترین عامل وضعیت موجود، ضعف مدیریت است؛ هرچند تحریمها، باندهای اقتصادی و نفوذ دشمن نیز تأثیرگذار بودهاند؛ اما اگر مدیریت جهادی وارد میدان شود، میتوان شرایط را سامان داد.
وی هشدار داد: اگر اعتراضات قانونی به اغتشاش، تخریب اموال عمومی، ضربوجرح یا حتی قتل منجر شود، این اقدام خلاف قانون و به ضرر کشور است و باید از آن جلوگیری شود.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار توضیح داد: مخاطب من، اندک کسانی هستند که دچار فریب تبلیغات دشمن شدهاند.
وی ادامه داد: مشکل وجود دارد؛ اما باید ببینیم چه کسانی پشت صحنه را مدیریت میکنند و چرا باید به حرف کسانی گوش دهیم که دستشان به خون مردم آلوده است؟!
وی با تبریک سالروز ولادت حضرت علی (ع) تصریح کرد: ولادت مبارک امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) در خانه خدا که محل احترام همه مسلمانان و قبلهگاه آنان است و نعمتی بزرگ برای جهان اسلام و بهویژه شیعیان ولایتمدار به شمار میرود.
وی با اشاره به نامگذاری این روز بهعنوان روز پدر گفت: این روز را به همه پدران تبریک عرض میکنم و امیدوارم همگان از سیره و منش آن امام همام بهرهمند شوند.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف بیان کرد: در آستانه سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب قرار داریم و خدا را شکر میکنیم که شاهد استقبال چندمیلیونی جوانان از این سنت حسنه هستیم.
امام جمعه ایلام افزود: امروز با کثرت معتکفان مواجه هستیم و مساجد ما پاسخگوی این حجم از مشتاقان نیست؛ استقبال گستردهای که از رویشهای ارزشمند انقلاب اسلامی است.
وی عنوان کرد: بهرغم تهاجم سنگین فرهنگی دشمن، نوجوانان و جوانان ما برای سلوک معنوی، خودسازی و مبارزه با نفس در مساجد معتکف میشوند و با تقویت روحیه معنوی، آمادگی خدمت به جامعه را پیدا میکنند.
کریمیتبار با اشاره به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: سیزدهم دیماه، یکی از روزهای تلخ تاریخ معاصر ما است؛ روزی که سردار سرافراز اسلام، حاج قاسم سلیمانی، فرمانده مقتدر سپاه قدس، به همراه همرزمانش در کشور عراق، مظلومانه و به دستور مستقیم ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به شهادت رسید.
وی افزود: دشمنان جرئت رویارویی با این شیرمرد میدان را نداشتند و در فرودگاه بغداد، ناجوانمردانه او را به شهادت رساندند؛ حرکتی که این مرد الهی آغاز کرد، روزبهروز در حال گسترش است و امروز بهعنوان روز جهانی مقاومت شناخته میشود.
امام جمعه ایلام با اشاره به سالروز اجرای طرح کشف حجاب از سوی رضاخان تشریح کرد: چهارشنبه، هفدهم دیماه، سالروز اجرای طرح استعماری کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ است؛ طرحی که با هدف دینزدایی و مقابله با نمادهای دینداری؛ بهویژه چادر اجرا شد؛ اما امروز زنان مسلمان ما بهرغم همه فشارها به حجاب اسلامی پایبند هستند و این افتخاری بزرگ برای جامعه ما است.