مدیرکل تعزیرات استان همدان گفت: رزمایش با هدف پیشگیری از تخلفات، مقابله با احتکار وگرانفروشی و ایجاد آرامش برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی در حاشیه نظارت بر واحدهای صنفی شهرک بنکداران افزود: این رزمایش با حضور ۸ تیم گشت مشترک و همراهی روسای شعب تعزیرات و نمایندگان سازمان صمت در سطح استان همدان برگزار شد.
وی افزود: هدف اصلی ما پیشگیری از تخلفات صنفی، مقابله با هرگونه احتکار و گرانفروشی و ایجاد آرامش در بازار است. تمامی حلقههای زنجیره تأمین کالا از کارخانجات تولیدی و انبارها تا خردهفروشیها و فروشگاههای زنجیرهای تحت نظارت و کنترل دقیق قرار خواهند گرفت.
مدیرکل تعزیرات همدان عنوان کرد: با تدابیر مدیریت ارشد استان و همکاری تولیدکنندگان کمبودهای جزئی و مقطعی در زمینه روغن خوراکی بهزودی برطرف خواهد شد. در حال حاضر نیز برخی از فروشگاههای زنجیرهای استان دارای موجودی کافی روغن مصرف خانوار هستند و عرضه آن ادامه دارد. از مردم عزیز تقاضا داریم از خرید هیجانی خودداری کنند و همچون گذشته به خادمان خود در زمینه تنظیم بازار کمک کنند تا روند عرضه و تقاضا متعادل باقی بماند.
یونسی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای نظارتی، با هرگونه تخلف صنفی برخورد قاطع خواهد کرد. شهروندان میتوانند در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانههای ۱۳۵ و ۱۲۴ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
وی عنوان کرد: اطمینان میدهیم که با اجرای این رزمایش و استمرار نظارتها، آرامش و ثبات در بازار استان برقرار خواهد بود و مردم بدون نگرانی میتوانند نیازهای روزمره خود را تأمین کنند. همچنین لازم میدانم از همکاری خوب اصناف استان که همواره همراه و پشتیبان برنامههای تنظیم بازار بودهاند، قدردانی کنم. برنامههای نظارتی در هفتههای آینده نیز ادامه خواهد داشت و کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج، شکر و سایر اقلام پرمصرف خانوار بهطور ویژه رصد خواهند شد.