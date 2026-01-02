به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امام جمعه موقت خرم آباد در خطبه‌های نماز این هفته در مصلای الغدیر خرم‌آباد، به حوادث روز‌های اخیر استان و اعتراض و نارضایتی مردم در حوزه بی‌ثباتی بازار، نوسانات قیمت ارز، احتکار و گران‌فروشی، مشکلات بیکاری و ازدواج و کوتاهی در عمل به وعده‌ها اشاره کرد و افزود: مطالبات به‌حق مردم باید شنیده شود و مسئولان برای حل آنها چاره‌اندیشی کنند.



حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر با تأکید بر اینکه دشمنان ملت ایران که با تحریم‌های گسترده، عامل بخشی از فشار‌های اقتصادی علیه مردم و کشور هستند، امروز مدعی دلسوزی برای ملت ایران شده و از اعتراضات حمایت می‌کنند، گفت: این حمایت‌ها با هدف سوءاستفاده و ضربه زدن انسجام کشور انجام می‌شود.



خطیب نماز جمعه خرم‌آباد با هشدار به دشمنان ملت ایران و عده‌ای معدود از اغتشاشگران فریب‌خورده و ناآگاه، تصریح کرد: اگر لازم باشد ملت ایران همچون نهم دی، بساط آنها را جمع کرده و همه نقشه‌هایشان را نقش بر آب خواهد کرد.



حجت‌الاسلام شمسی‌فر با تبریک میلاد مسعود حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدرگفت: با ولایت حضرت علی (ع)، دین خدا تکمیل و نعمت الهی بر امت اسلامی تمام شد.



امام‌جمعه موقت خرم‌آباد به نقشه استعماری کشف حجاب در دوران رضاخان، اشاره کرد و گفت: حجاب مانع بی‌بندوباری، موجب استحکام خانواده و سلاحی مؤثر در برابر دشمنان است که از موشک و سلاح هسته‌ای برای آنان مهلک‌تر است و پرچمداران اصلی این میدان، بانوان مؤمن و آگاه هستند.



وی با اشاره به سالروز وفات حضرت زینب (س)، ایشان را پرچمدار مکتب حضرت سیدالشهدا (ع) دانست و افزود: حضرت زینب (س) با جهاد تبیین و روشنگری، پیام عاشورا را زنده نگه داشت.



خطیب نماز جمعه خرم‌آباد همچنین سالروز وفات علامه مصباح یزدی را گرامی داشت و گفت: این عالم بصیر در جنگ شناختی و عرصه جهل‌زدایی و آگاهی‌بخشی، سردار میدان بود و نقش مؤثری در روشنگری جامعه ایفا کرد.