امام جمعه سردشت گفت: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نماد مقاومت، ایثار، اخلاص و اعتماد به وعده‌های الهی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه سردشت، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، وی را نماد مقاومت، ایثار، اخلاص و اعتماد به وعده‌های الهی معرفی کرد.

ماموستا محمد واوی افزود: این ارزش‌ها در میدان جهاد و مبارزه با دشمنان انسانیت، از جمله داعش و رژیم صهیونیستی، به‌صورت عینی در وجود شهید سلیمانی متجلی بود.

امام جمعه سردشت با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، از مسئولان خواست توجه ویژه‌ای به معیشت و رفاه جامعه داشته باشند وبرنامه‌ریزی‌های جدی برای رفع مشکلات اقتصادی انجام دهند.

وی همچنین فرارسیدن روز پدر را تبریک گفت و بر اهمیت نقش خانواده و ارزش‌های اخلاقی در جامعه تأکید کرد.