پخش زنده
امروز: -
مطالبات اقتصادی مردم بحق است اما باید مراقب جریانهای معاند و وابسته به دشمن بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبههای این هفته نماز جمعه ساری با اشاره به آموزههای اخلاقی اسلام، تقوا و دینداری حقیقی را رمز دستیابی انسان به سعادت دنیا و آخرت دانست و گفت: خیر واقعی، در پرتو ایمان، صداقت و عمل به دستورات الهی حاصل میشود.
آیتالله محمدباقر محمدیلائینی با تبریک سالروز خجسته میلاد مولود کعبه، امیرالمؤمنین علی (ع)، این مناسبت را مایه افتخار شیعیان دانست و افزود: افتخار ما این است که پیرو و محب علی (ع) هستیم و علیشناسی، معیار حقطلبی و عدالتخواهی در جامعه اسلامی است.
امام جمعه ساری با تأکید بر مفهوم دینداری واقعی خاطرنشان کرد: دینداری تنها به گفتار و شعار نیست، بلکه ایمان باید از زبان و عقل عبور کرده و در قلب انسان جای بگیرد، زیرا این ایمان قلبی است که انسان را به خیر دنیا و آخرت میرساند.
ایت الله محمدیلائینی با اشاره به آغاز آیین معنوی اعتکاف گفت: مراسم اعتکاف از فردا همزمان با سالروز میلاد امیرالمؤمنین (ع) آغاز میشود و افزود: استقبال از این آیین معنوی هر سال گستردهتر میشود و امسال نیز نوجوانان، جوانان، دانشآموزان و اقشار مختلف مردم حضوری پررنگ دارند و تاکنون بیش از ۵۰۰ مسجد در استان مازندران برای برگزاری مراسم اعتکاف اعلام آمادگی کردهاند و این آمار نشاندهنده رشد معنویت در جامعه، بهویژه در میان نسل جوان است.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با ابراز نگرانی از بیثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، گفت: این مسائل موجب نگرانی عمومی مردم و برخی کسبه شده است و مطالبات اقتصادی مردم بحق است، اما باید مراقب بود که جریانهای معاند و وابسته به دشمن، از این مطالبات سوءاستفاده نکنند.
وی از مردم خواست حساب اعتراضات بهحق را از آشوب و اغتشاش جدا کنند و اجازه ندهند امنیت و آرامش جامعه خدشهدار شود.
آیتالله محمدباقر محمدیلائینی گفت: حجاب اسلامی هیچ تعارضی با آزادی ندارد و آنچه اسلام با آن مخالف است، بیعفتی و بیبندوباری است و وی با هشدار نسبت به تهاجم فرهنگی دشمن گفت: امروز دشمن بهدنبال حجابزدایی و عادیسازی بیحجابی است و خانوادهها باید مراقب خود و فرزندانشان باشند.
نماینده ولی فقیه در مازندران تأکید کرد: شناسایی و برخورد با آشوبگران و سرشبکههای وابسته به خارج، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
آیتالله محمدباقر محمدیلائینی گفت:گرامیداشت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که بهعنوان «روز جهانی مقاومت» نامگذاری شده است، گفت: هرچند ایشان به بالاترین درجات معنوی دست یافتهاند، اما فقدانشان برای ملت ایران مصیبت بزرگی است.
وی همچنین سالروز ارتحال آیتالله مصباح یزدی را «روز بصیرت» و سالروز شهادت حضرت زینب کبری (س) را از دیگر مناسبتهای مهم این ایام برشمرد.
امام جمعه ساری همچنین سالروز شهادت جمعی از دانشجویان در واقعه هویزه را یادآور شد و گفت: این روز بهدرستی «روز شهدای دانشجو» نامگذاری شده و یادآور نقش بیبدیل جوانان مؤمن و انقلابی در دفاع مقدس است.
ایت الله محمدیلائینی با اشاره به ۱۷ دیماه، سالروز اجرای قانون کشف حجاب در دوران رضاخان، این اقدام را مقابله آشکار با حکم الهی دانست و افزود: در آن دوران، بسیاری از علما، مؤمنان و زنان پایبند به حجاب و عفاف مورد ظلم قرار گرفتند و حتی به شهادت رسیدند.
محمدیلائینی با اشاره به اظهارات رئیسجمهور درباره اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم، این سخنان را امیدوارکننده دانست و ابراز امیدواری کرد که این برنامهها با جدیت دنبال شود.
وی سخنان وزیر امور خارجه درباره داخلی بودن بخش عمده مشکلات اقتصادی را قابل توجه دانست و تأکید کرد: مشکلات اصلی اقتصاد کشور در حوزههای داخلی همچون بانک، گمرک، مالیات و مدیریت اجرایی است.
نماینده ولیفقیه در مازندران ضمن اشاره به برنامههای دولت برای رفع ناترازی انرژی و توسعه انرژی خورشیدی، این اقدام را مثبت ارزیابی کرد، اما افزود: نباید از راهبرد کلان کشور در تولید برق هستهای غفلت شود، چراکه طبق تأکید مقام معظم رهبری، ایران باید حداقل ۲۰ هزار مگاوات برق هستهای تولید کند.
ایت الله محمدیلائینی با اشاره به اظهارات اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره توان هستهای ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران توان غنیسازی اورانیوم، تولید سوخت هستهای، ساخت موشکها و پهپادهای پیشرفته و پیشرفتهای فضایی خود را حفظ کرده و به لطف خدا این توانمندیها را افزایش خواهد داد.