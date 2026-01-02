پخش زنده
دولت و مسئولان باید برای مشکلات اقتصادی چارهاندیشی و نوسانات ارز را مدیریت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجتالاسلام غبیشاوی در نماز جمعه آبادان اظهار کرد: مشکلات اقتصادی مسالهای داخلی است و هیچ ارتباطی به دشمنان ندارد.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم دشمن این مساله را دستمایهای برای ایجاد فتنه کند، افزود: چند روز اخیر در اغلب تجمعات شاهد اعتراض مردم هستیم ولی باید مراقب تحرکات دشمن باشیم و اجازه ندهیم دشمنان موج سواری کنند.
خطیب جمعه آبادان با بیان اینکه مستکبران و صهیونیستها مردم دنیا را برده خود میدانند، گفت: نباید جوانان و معترضان گول تبلیغات دشمن را بخورند البته بصیرت ملت ما بارها به نمایش گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه مشکلات کشور رفع میشود و دشمن باز هم شکست میخورد، افزود: دولت و مسئولان باید برای مشکلات اقتصادی چارهاندیشی و نوسانات ارز را مدیریت کنند، زیرا این نوسانات در معیشت و داد و ستدهای کشور نقش تاثیرگذاری دارد.
حجت الاسلام غبیشاوی با اشاره به سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی اظهارکرد: شهید سلیمانی یک مکتب، راه و مدرسه بود و به طور قطع راه این شهید ادامه خواهد داشت.
وی شخصیت شهید سلیمانی را الگویی برای همه کشورهای مسلمان و آزادیخواهان جهان دانست و افزود: مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که بر پایه ولایتمداری، اخلاص، خدمت به مردم و دفاع از مظلومان شکل گرفته، امروز یک ضرورت راهبردی برای حفظ اقتدار و امنیت ایران اسلامی به شمار میرود.
خطیب جمعه آبادان با اشاره به دستگیری شهردار این شهر گفت: اخبار خوبی درخصوص شهرداری آبادان شنیده نمیشود که دستگاههای نظارتی به طور جدی پیگیر موضوع هستند ضمن اینکه مجموعه مدیریت شهری باید خدمات رسانی به شهروندان را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه هر کسی که به مردم خیانت کند باید مجازات شود، افزود: شهر آبادان با این شهدایی که تقدیم نظام کرد باید در رفاه و آسایش باشد.