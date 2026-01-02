پخش زنده
امروز: -
هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم بیستویکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاههای کشور با برگزاری چهار دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.
در گچساران، تیم سنگآهن بافق که مهمان نفت و گاز این شهر بود، موفق شد روند پیروزیهای متوالی خود در لیگ برتر را ادامه دهد و در پایان با نتیجه ۲۷ بر ۲۵ به برتری برسد. این دیدار سومین شکست نفت و گاز گچساران در فصل جاری لیگ برتر بانوان را رقم زد.
در اصفهان، سپاهان در دیداری یکطرفه و پرگل با نتیجه ۳۴ بر ۱۸ از سد آذرخش هرمزگان گذشت و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به سنگآهن بافق، به صدر جدول صعود کرد. آذرخش همچنان بدون امتیاز باقی ماند و در جایگاه هفتم جدول قرار دارد.
دیگر نماینده اصفهان، نامینو، نیز به روند پیروزیهای نزدیک خود ادامه داد و این هفته با حداقل اختلاف و نتیجه ۲۵ بر ۲۴ تیم قعرنشین کسری گرمدره البرز را شکست داد. نامینو که هفته گذشته نیز استقلال تهران را با یک گل اختلاف مغلوب کرده بود، با این برد ۶ امتیازی شد و دو پله در جدول صعود کرد. کسری گرمدره همچنان بدون امتیاز در انتهای جدول باقی ماند.
در آخرین دیدار این هفته، تیمهای استقلال تهران و زاگرس جنوبی کازرون در پایتخت به مصاف هم رفتند. این دیدار مهیج که تا ثانیههای پایانی با حساسیت بالا دنبال میشد، در نهایت با تساوی ۲۴ بر ۲۴ خاتمه یافت تا نخستین تساوی فصل لیگ برتر بانوان به ثبت برسد. استقلال با این تساوی یک پله در جدول سقوط کرد.
نتایج کامل هفته پنجم لیگ برتر هندبال بانوان:
نفت و گاز گچساران ۲۵ – ۲۷ سنگآهن بافق
سپاهان اصفهان ۳۴ – ۱۸ آذرخش هرمزگان
نامینو اصفهان ۲۵ – ۲۴ کسری گرمدره البرز
استقلال تهران ۲۴ – ۲۴ زاگرس جنوبی کازرون
در جدول ردهبندی بیستویکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان در پایان هفته پنجم، سپاهان اصفهان و سنگآهن بافق هر دو با ۱۰ امتیاز به ترتیب در ردههای اول و دوم قرار دارند. نامینو اصفهان با ۶ امتیاز سوم است، استقلال تهران با ۵ و نفت و گاز گچساران با ۴ امتیاز در ردههای چهارم و پنجم جای گرفتهاند. زاگرس جنوبی با ۳ امتیاز ششم است و آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره نیز بدون امتیاز در ردههای هفتم و هشتم جدول قرار دارند.