امام جمعه قزوین در خطبه‌های نماز جمعه تأکید کرد که مردم اعتراض‌های خود را در چارچوب قانون و بدون ایجاد ناامنی مطرح کنند و اجازه سوءاستفاده به دشمنان ندهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین مظفری درخطبه های نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به برخی نارضایتی‌ها گفت: مردم ایران از تجربه‌های گذشته آموخته‌اند که صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند.

وی افزود: راه درست رساندن مطالبات، بیان آن به مسئولان است بدون اینکه امنیت کشور مختل شود.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه دشمنان چشم دیدن پیشرفت‌های ایران را ندارند، تصریح کرد: آنان با تحریک مزدوران به دنبال ایجاد آشوب هستند، اما اغتشاش نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات تازه‌ای می‌آفریند.

وی افزود: برخلاف پیشرفت‌های خیره‌کننده در عرصه‌هایی مانند صنعت هسته‌ای و دفاعی در زمینه اقتصادی آن‌چنان که باید و شاید موفق نبوده‌ایم و البته بخشی از این مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمن است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری ضمن تقدیر از اصناف قزوین گفت: با وجود فشارهای اقتصادی، اصناف استان اعتراض خود را اعلام کردند اما از هرگونه اغتشاش برائت جستند و امنیت را حفظ کردند.

امام جمعه قزوین افزود : دشمنان چشم دیدن پیشرفت شما را ندارند و این حیوانات وحشی چنگال‌های خود را تیز کرده و مزدورانشان را برای ایجاد اغتشاش در کشور آماده کرده‌اند، اجازه ندهید به خاطر برخی مشکلات اقتصادی، اغتشاش ایجاد کنند.

وی همچنین با اشاره به مناسبت‌های پیش رو از جمله میلاد امیرالمؤمنین (ع)، سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و رحلت علامه مصباح یزدی، ویژگی‌های مومنان را تواضع، شجاعت، انصاف، بردباری و صداقت دانست و تأکید کرد که مسئولان نیز باید چنین باشند و مشکلات مردم را بشنوند.

امام جمعه قزوین در پایان ماه رجب را فرصتی برای تقرب به خدا دانست و خاطرنشان کرد: امسال حدود یک و نیم میلیون نفر به‌ویژه جوانان در مراسم اعتکاف شرکت کرده‌اند و این مراسم در قزوین نیز باشکوه برگزار خواهد شد.