پخش زنده
امروز: -
آیت الله ناصری با تأکید بر اینکه تسلیم شدن در برابر دشمنان راه نجات کشور نیست، گفت: تنها مسیر سعادت ملت ایران، پناه بردن به خداوند، پایبندی به دین و ایستادگی در مسیر حق و حقیقت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، در خطبههای نمازجمعه این هفته با قدردانی از صبر، بصیرت و مقاومت مردم در برابر توطئههای دشمنان اظهار داشت: هرچه فشار دشمنان بیشتر شود، اگر مردم به دین و تقوای الهی پایبند باشند، خداوند متعال آنان را حفظ خواهد کرد و عنایت خود را از آنها دریغ نمیکند.
وی با اشاره به دشمنی مستمر استکبار جهانی با اسلام و ملت ایران افزود: دشمنان تلاش میکنند با هدف قرار دادن اعتقادات و تضعیف باورهای دینی، ملتها را به وابستگی بکشانند، اما ایستادگی در مسیر دین و ارزشهای الهی، تنها راه دستیابی به امنیت و سعادت واقعی است.
امام جمعه یزد با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمها بیان کرد: نگاه صرف به مسائل اقتصادی و کوتاه آمدن در مسیر دین، اشتباهی بزرگ است؛ حفظ دین و اعتماد به خداوند بر همه امور دنیوی مقدم است و مشکلات اقتصادی و تحریمها موقتی بوده و با تلاش، خودباوری و مقاومت قابل عبور هستند.
آیتالله ناصری با بیان اینکه آمریکا و متحدانش خواهان استقلال و عزت ملت ایران نیستند، خاطرنشان کرد: دشمنان میخواهند مردم را از ولایت، قرآن و مسیر الهی جدا کنند و با ایجاد تفرقه و وابستگی، ملت ایران را از آرمانهای خود دور سازند.
وی با تأکید بر لزوم ایستادگی مردم و مسئولان در دفاع از کشور گفت: همه آحاد جامعه، بهویژه مسئولان اجرایی، باید با قدرت در صحنه حاضر باشند و اجازه ندهند دین و اعتقادات مردم قربانی منافع زودگذر دنیوی شود.
نماینده ولیفقیه در استان یزد همچنین بر اهمیت خودباوری، وحدت و همدلی تأکید کرد و افزود: همه ما در برابر رشد، سلامت و پیشرفت جامعه مسئول هستیم و با تلاش، همکاری و توکل بر خدا میتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم.
وی در پایان با اشاره به فرا رسیدن ایام اعتکاف، این فرصت معنوی را زمینهای برای تقویت ایمان و صبر دانست و گفت: اعتکاف، فرصتی برای فاصله گرفتن از دلبستگیهای دنیوی، نزدیکی به خداوند و دعا برای حفظ اسلام، مسلمانان و خنثی شدن توطئههای دشمنان است.