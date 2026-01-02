‍ امام‌جمعه پیرانشهر گفت: وحدت و انسجام ملی، اصلی‌ترین سلاح در برابر توطئه‌هاو تفرقه های دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدصالح هاشم‌آبادی، امام جمعه شهرستان پیرانشهر، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی موجود در کشور، مسئولین را به پاسخگویی فراخواند.

وی گفت: مسئولین در برابر ایجاد شرایط نامطلوب در خصوص مشکلات اقتصادی مسئولند و باید در سریع‌ترین زمان ممکن، این معضلات را رفع کنند.

امام جمعه پیرانشهر افزود: از تمامی کسانی که مسبب ایجاد مشکلات و مضرات برای جامعه شده‌اند، می‌خواهم که در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند و در رفع این نواقص بکوشند.



وی همچنین از ستاد بحران کشور به خاطر تلاش‌هایش تقدیر و تشکر کرد.

هاشم‌آبادی در بخش دیگری از خطبه‌های خود، با تبریک روز پدر، به توصیف فضیلت‌های امام علی (ع) پرداخت و بیان کرد: مصائب و بلا‌هایی که برای مسلمانان پیش می‌آید، حکمتی از سوی خداوند دارد و او به صلاح بشر آگاه‌تر است.

وی با اشاره به وقایع گذشته و حال کشور، تصریح کرد: مشکلاتی که در مملکت پیش آمده، از فتنه سال ۸۸ گرفته تا حوادث بعدی و اخیراً نیز توطئه‌های دشمنان، همه نشان‌دهنده نقشه‌های پیچیده برای ایجاد آشوب در ایران است.

هاشم آبادی افزود: صهیونیست‌ها و آمریکای جنایتکار، امروز به بهانه مشکلات معیشتی و با ادعای حمایت دروغین از مردم ایران، در صدد ایجاد فتنه‌ای جدید در سطح کشور هستند.

امام جمعه پیرانشهر با تأکید بر لزوم مقابله با عوامل داخلی بحران‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: برخورد جدی با مخلان اقتصادی و کسانی که این مشکلات را برای مردم ایجاد کرده‌اند، ضروری است. قوه قضائیه باید با قاطعیت با این موضوع برخورد کند، چرا که ادامه وضعیت موجود، می‌تواند به عاملی برای ایجاد فتنه‌های جدید تبدیل شود.

وی در پایان گفت: همه ما باید هوشیار باشیم و نگذاریم دشمنان از مشکلات داخلی سوءاستفاده کنند. وحدت و انسجام ملی، اصلی‌ترین سلاح در برابر این توطئه‌هاست.