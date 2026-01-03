پخش زنده
وزش تندبادهای لحظهای در جنوب غرب خوزستان با احتمال تاثیر گرد و خاک در این منطقه همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ طبق آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواخر وقت فردا سامانه بارشی ضعیف سبب رگبارهای نقطهای گاهی رعد و برق و وزش باد متوسط در مناطق شمالِ غربی، شمالی، شمالِ شرقی، شرقی و ارتفاعات و احتمال بارشهای پراکنده در دیگر نقاط استان خواهد شد.
بارش در ارتفاعات بصورت برف و باران خواهد بود. از روز یکشنبه روند کاهش دما (بویژه دمای شبانه) در کل استان و احتمال یخزدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.
همچنین تا اواسط هفته آینده وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و جادههای مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.
طی روزهای شنبه و یکشنبه سرعت وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی بخشهای جنوبِ شرقی و مرکزی بصورت متوسط و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود و احتمال تاثیر گرد و خاک در این مناطق وجود دارد.
شمال خلیج فارس نیز تا روز دوشنبه مواج است.
در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۲۴ و دهدز با دمای ۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.