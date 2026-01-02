بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی احمدیزاده بیان کرد: چهاردهمین دوره مناظرات دانشجویی که از روز چهارشنبه دهم دی آغاز شده بود، شامگاه پنجشنبه با رقابت گروههای ۱۲ گانه از دانشگاههای خلیج فارس، علوم پزشکی، پیام نور، آزاد اسلامی و علمی کاربردی به مرحله پایانی رسید.
وی افزود: در پایان این دوره از رقابتها، تیم دانشگاه علوم پزشکی با عملکردی برتر موفق به کسب مقام نخست شد و دو تیم از دانشگاه خلیج فارس نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر با اشاره به رویکرد فرهنگی جهاد دانشگاهی بوشهر، افزود: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برنامهریزی کرده است هر ماه یک رویداد فرهنگی شامل اردوهای دانشجویی، مناظرات، کرسیهای آزاداندیشی و برنامههای مشابه در دانشگاههای استان برگزار شود.
وی همچنین از راهاندازی سامانه «شهر دانشجو» بهعنوان بستر رسمی و یکپارچه شبکهسازی دانشجویان کشور خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تحول در تعاملات، توانمندسازی علمی و مهارتی دانشجویان ایجاد شده و دانشجویان میتوانند با ثبتنام در آن، به صورت افتخاری یا در قالب کار دانشجویی با جهاد دانشگاهی همکاری کرده و از خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی بهرهمند شوند.
احمدیزاده در ادامه با اشاره به یکی از چالشهای پیشروی فعالیتهای فرهنگی، تصریح کرد: معرفی ظرفیتها و خدمات مجموعهها مانند واحدهای فرهنگی، سازمان دانشجویی، صندوق قرضالحسنه و انتشارات نیازمند حضور فیزیکی در دانشگاهها است، درحالی که جهاد دانشگاهی استان بوشهر تنها استان کشور است که در دانشگاههای استان فضای مشخصی در اختیار ندارد و این مسئله اجرای مطلوب برنامهها را با محدودیت مواجه کرده است.
وی با تأکید بر عزم جدی جهاد دانشگاهی برای توسعه فعالیتهای دانشجویی، اظهار کرد: برنامهریزی شده است تا پایان سال، ۲۰ کانون دانشجویی در دانشگاههای استان فعال شود که این اقدام نقش مهمی در گسترش و نهادینهسازی فعالیتهای فرهنگی در محیطهای دانشگاهی خواهد داشت.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ گفتوگو و مناظره منطقی، گفت: در فرآیند تصمیمگیری، تفاوت دیدگاهها امری طبیعی است، اما آنچه اهمیت دارد پرهیز از برخوردهای احساسی، شخصی و حذف صداهای مخالف و حرکت به سمت گفتوگوی موضوع محور و مستدل است.
جعفر پورکبگانی اظهار کرد: در مجلس و سایر نهادهای تصمیمساز، طبیعی است که افراد همفکر یا ناهمفکر در کنار یکدیگر حضور داشته باشند، اما معیار اصلی باید موضوع محوری و تلاش برای حل مسئله باشد، نه تقابلهای احساسی و شخصی.
وی افزود: اگر در مواجهه با اختلاف نظر بهجای گفتوگو و استدلال، به حذف صداهای مخالف روی بیاوریم، نهتنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه شکافها عمیقتر میشود. حتی اگر معتقد باشیم یک کمیسیون یا نهاد در تصمیمگیری خود دچار خطا شده است، مسیر اصلاح، گفتوگوی منطقی و ارائه مستندات است، نه برخورد و تقابل.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مدیریت جلسات تصریح کرد: نقش ریاست جلسات و مجریان در ایجاد فضای برابر برای بیان دیدگاهها بسیار مهم است. اداره صحیح نشستها میتواند سطح گفتوگو را ارتقا دهد و از بروز تنشهای غیرضروری جلوگیری کند.
وی با اشاره به تجربیات خود در بررسی لوایح و طرحهای مختلف طی سالهای اخیر گفت: برخورد منصفانه، حفظ شأن و شخصیت افراد و توجه به اصالت نقد، از اصولی است که باید در همه سطوح تصمیمگیری رعایت شود. هیچ فرد یا جریانی نباید احساس کند صدایش شنیده نمیشود یا به ناحق مورد قضاوت قرار گرفته است.
پورکبگانی تصریح کرد: اگر فرهنگ مناظره دقیق، مستند و زمانمند در جامعه نهادینه شود، چه در حوزه سیاست و چه در عرصههای اجتماعی، جامعهای آگاهتر و بالغتر خواهیم داشت. مناظره سالم حق مردم است و به آنان کمک میکند پیش و پس از انتخابها، آگاهانه تصمیم بگیرند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر هم گفت: نهادینهسازی فرهنگ گفتوگو و مناظره منطقی، یکی از نیازهای جدی جامعه امروز است و بدون یادگیری مهارت گفتوگوی مؤثر، امکان مواجهه درست با تحولات اجتماعی و فکری وجود ندارد.
هادی اخلاقی اظهار کرد: در طول تاریخ، یکی از چالشهای ما این بوده که اگرچه مناظرهها را آغاز کردهایم، اما کمتر توانستهایم آنها را بهدرستی و با نتیجه مطلوب به پایان برسانیم و این مسئله نشان میدهد که همچنان در عمل، مهارت مناظره و گفتوگوی مؤثر را بهخوبی نیاموختهایم.
وی با اشاره به تحولات جهانی، افزود: امروز به واسطه ابزارهای نوین ارتباطی، شبکههای اجتماعی و گسترش راههای ارتباطی، جهان بسیار کوچکتر از گذشته شده و انسانها در فضایی بههمپیوسته زندگی میکنند. در چنین شرایطی، یادگیری شیوه صحیح گفتوگو، استدلال و دفاع منطقی از حقوق، یک ضرورت انکارناپذیر است.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر تصریح کرد: انسان در طول زندگی تغییر میکند و مفاهیم زندگی نیز متناسب با پیشرفت دانش، فناوری و تحولات اجتماعی دچار دگرگونی میشوند. این مفاهیم از سوی دانشگاهها، اندیشمندان و مراکز علمی به جامعه عرضه میشود و مواجهه درست با آنها تنها از مسیر گفتوگوی آگاهانه و مناظره منطقی امکانپذیر است.
اخلاقی اظهار کرد: باید بیاموزیم در کدام بخش از این مفاهیم بایستیم، چگونه حق را تشخیص دهیم و چطور با استدلال و منطق از آن دفاع کنیم. ایجاد بستر مناسب برای گفتوگو، تمرین مناظره و تقویت تعامل سالم، نقش مهمی در رشد اجتماعی و سیاسی جامعه دارد.
وی با تأکید بر نقش نظام آموزشی، بیان کرد: تمرین مناظره و گفتوگوی سازنده باید از مدارس، کلاسهای درس و دانشگاهها آغاز شود. چنین برنامههایی میتواند نسل آینده را برای جامعهای آماده کند که در آن، منطق و استدلال جایگزین هیجان، تقابل و حذف دیدگاههای مخالف میشود.
اخلاقی گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به استدلال، منطق و گفتوگوی سالم نیاز دارد تا بتواند حقوق مسلم خود را به شیوهای مدنی، عقلانی و مؤثر مطالبه کند.