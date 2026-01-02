امام جمعه تبریز با بیان اینکه اعتراض و انتقاد حق مردم است گفت: هرگونه اغتشاش و برهم‌زدن نظم عمومی، اقدامی خلاف قانون و تهدیدکننده امنیت و در تعارض آشکار با مصالح کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز در مصلای امام خمینی این شهر با اشاره به جایگاه آزادی بیان در جمهوری اسلامی اظهار کرد: الحمدالله نظام اسلامی بالاترین سطح آزادی را برای مردم فراهم کرده است.آزادی‌هایی که بسیاری از دولت‌های مدعی دموکراسی در دنیا نه‌تنها به آن نرسیده‌اند، بلکه آن را تحمل هم نمی‌کنند.

وی با اشاره به اعتراضات مردمی در آمریکا و اروپا علیه جنایات رژیم صهیونیستی افزود: امروز می‌بینیم که مردم در کشور‌های غربی علیه کشتار کودکان غزه شعار می‌دهند و با برخورد‌های شدید مواجه می‌شوند، اما در جمهوری اسلامی ایران، مردم آزادانه سخن می‌گویند، می‌نویسند و انتقاد می‌کنند؛ حتی افرادی که خود در سال‌های گذشته مسئولیت داشته و در بروز برخی مشکلات نقش داشته‌اند، امروز نیز بدون مانع به نقد دولت و نظام می‌پردازند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل تصریح کرد: مردم و صنوف مختلف حق اعتراض و انتقاد دارند و دولت نیز موظف است به این مطالبات توجه و برای رفع مشکلات تلاش کند که انصافاً این رویکرد در حال انجام است.

خطیب نماز جمعه تبریز خطاب به دولت اظهار کرد: ایجاد تغییر در برخی مدیریت‌ها، در صورت نیاز با عذرخواهی، هیچ اشکالی ندارد و می‌تواند به بهبود امور کمک کند. وی با تأکید بر حق اعتراض مردم گفت: اغتشاش خط قرمز قرمز کشور است و این اقدامات عمدتاً توسط مزدوران آمریکا و صهیونیسم انجام می‌شود که از ابتدای انقلاب، با دلار‌های آمریکایی به‌دنبال ناامن‌سازی کشور بوده‌اند؛ در حالی که ایران مقتدر و استوار، با پشتوانه مردم ایستاده است.

امام جمعه تبریز با اشاره به شکست‌های پی‌درپی رژیم صهیونیستی اظهار کرد: صهیونیست‌های درمانده آن‌قدر شکست خورده‌اند که گاهی از شنیدن چند شعار به نفع خود، دچار هیجان کاذب می‌شوند و در رسانه‌ها موضع‌گیری می‌کنند؛ اما بدانند امت حزب‌الله ایران و جبهه مقاومت تا محو کامل رژیم صهیونیستی از پای نخواهند نشست.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه خطبه ها گفت: وقتی از بازار تبریز به‌عنوان بازاری نمونه و پیشگام یاد می‌شود، این جایگاه صرفاً به دلیل بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان بودن نیست، بلکه ریشه در هویت دینی، انقلابی و ولایتمداری بازاریان تبریز دارد.

وی افزود: بازار تبریز همواره در کنار اسلام، دین و ولایت ایستاده و چه در دوران انقلاب اسلامی و چه در سال‌های دفاع مقدس، هر زمان که نیاز بوده با تمام توان به میدان آمده است.

امام‌جمعه تبریز با اشاره به محتوای بیانیه بازاریان و تشکر از این عزیزان به دلیل بصیرتشان تصریح کرد: بازاریان تبریز صریحاً اعلام کردند که مشکلات و انتقادات اقتصادی دارند، اما هرگز اجازه نخواهند داد دشمنان ملت ایران، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، از این مطالبات سوءاستفاده کنند؛ مسیری که خوشبختانه مورد تبعیت سایر بازار‌های کشور نیز قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تأکید بر لزوم توجه دولت و مجلس به دغدغه‌های اصناف گفت: مسئله اصلی بازاریان فقط گرانی نیست، بلکه سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است؛ اینکه نمی‌دانند کالا را با چه قیمتی بخرند و با چه نرخی بفروشند، آنان را دچار نگرانی کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: آذربایجان در طول تاریخ، افتخارات بزرگی را در حوزه‌های مختلف به خود اختصاص داده و از وجود سه علامه بزرگ، شخصیت‌های برجسته تاریخی همچون ستارخان و باقرخان، مفاخر شعر و ادب مانند استاد شهریار و نیز افتخارات دوران دفاع مقدس به‌ویژه فرماندهان سرافراز لشکر عاشورا و سردار شهید مهدی باکری برخوردار است.

امام‌جمعه تبریز با بیان اینکه آذربایجان در عرصه ورزش نیز دارای افتخارات شاخصی است گفت: تیم فوتبال تراکتور امروز نام آذربایجان را در سطح ملی مطرح کرده و به‌عنوان یکی از نماد‌های ورزشی این خطه شناخته می‌شود.

وی با اشاره به برخی شعار‌های مطرح‌شده در ورزشگاه‌ها خاطرنشان کرد: در سال گذشته نام شهدای خدمت، آیت‌الله آل‌هاشم و شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه‌ها طنین‌انداز شد که این شعار‌ها در مسیر تقویت نظام بود، مسئولان باشگاه تراکتور و فدراسیون فوتبال امروز هم باید مراقب باشند اظهارات و رفتار‌هایی مطرح نشود که تیم را به حاشیه بکشاند.