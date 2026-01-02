پخش زنده
امام جمعه خوی با تبیین جایگاه محبت امیرالمؤمنین علیه السلام برلزوم التزام عملی به سیره آن حضرت، بر پیوند ایمان قلبی و عمل صالح تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خطیب نمازجمعه شهرستان خوی در مصلی امام خمینی (ره) با تبیین جایگاه محبت امیرالمؤمنین علیه السلام و لزوم التزام عملی به سیره آن حضرت، بر پیوند ایمان قلبی و عمل صالح تأکید کرد و در ادامه به مسائل روز کشور، مناسبتهای انقلابی، اعتکاف، شهدای مرزی و نقش الهی حضرت زینب سلام الله علیها پرداخت.
نمازجمعه این هفته شهرستان خوی به امامت حجتالاسلام حجت قاسمخانی در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
امام جمعه خوی در خطبههای این هفته با اشاره به وظایف امت اسلامی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، محبت به آن حضرت را نخستین وظیفه دانست و با استناد به روایات نبوی، محبت علی علیه السلام را شرط سعادت حقیقی معرفی کرد.
وی تأکید کرد که این محبت، زمانی ارزشمند و نجاتبخش است که به پیروی عملی از سیره و سبک زندگی امیرالمؤمنین منتهی شود.
حجتالاسلام قاسمخانی، با بیان نمونههایی از سادهزیستی، عدالتمحوری و تقوای عملی امام علی علیه السلام، خاطرنشان کرد: تشیع صرفا ادعا و علاقه قلبی نیست بلکه همراهی عملی با راه و منش اهلبیت علیهم السلام است و جامعه اسلامی باید این الگو را در رفتار فردی و اجتماعی خود پیاده کند.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به تقارن شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و رحلت آیتالله مصباح یزدی، این دو شخصیت را نماد بصیرت، ولایتمداری و تبعیت آگاهانه از رهبر معظم انقلاب دانست و تأکید کرد عاقبتبهخیری در گرو نسبت صحیح و صادقانه با انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است.
امام جمعه خوی در ادامه با اشاره به تجمعات اخیر، اعتراض مسالمتآمیز مردم به مشکلات اقتصادی را حق طبیعی آنان دانست، اما هشدار داد که دشمنان خارجی و عوامل داخلی درتر تلاشاند از این فضا برای ضربه زدن به امنیت و استقلال کشور بهرهبرداری کنند. وی با تشریح وضعیت سوریه، نسبت به خطر سادهانگاری و اعتماد به وعدههای دشمنان هشدار داد و تأکید کرد جمهوری اسلامی با وجود فشارهای اقتصادی، در حوزههای علمی، صنعتی و دفاعی به پیشرفتهای مهم و راهبردی دست یافته است.
وی با اشاره به برخی دستاوردهای کشور در حوزه انرژی، فناوری هستهای، صنعت گاز، فناوری فضایی، سلولهای بنیادی، نانو فناوری و طرحهای بزرگ عمرانی، تصریح کرد القای ناامیدی نسبت به آینده کشور بخشی از جنگ رسانهای دشمن است و نباید مشکلات اقتصادی موجب غفلت از این پیشرفتها شود.
در ادامه خطبهها، موضوع اعتکاف و فضیلت ایامالبیض بهویژه در ماه رجب مورد توجه قرار گرفت و بر بهرهگیری از این فرصت معنوی برای تقویت پیوند با خداوند تأکید شد.
امام جمعه خوی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرزبان ستوانیکم رحیم مجیدی مهر، از ایثار و مظلومیت شهدای مرزی یاد کرد و از صبر و استقامت خانوادههای آنان بهویژه همسر این شهید تجلیل کرد.
در بخش پایانی خطبهها، به مناسبت رحلت حضرت زینب سلام الله علیها، نقش بیبدیل این بانوی بزرگ اسلام در مدیریت الهی، بصیرت سیاسی و افشای ماهیت ظلم بنیامیه تبیین شد و حضرت زینب به عنوان الگویی ماندگار از صبر، شجاعت و سیاست الهی معرفی شد.