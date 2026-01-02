به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ نسیمی افزود: در محور‌های اردبیل–آستارا، نیر–سراب، اردبیل–سرعین، رضی–گرمی، اردبیل–سرچم و خلخال–اسالم بارش برف گزارش شده و محور‌های شمالی استان اردبیل هم شاهد بارندگی هستند که این شرایط، لغزندگی سطح جاده‌ها را به دنبال دارد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت الزامات ایمنی در محور‌های کوهستانی تصریح کرد: تردد در مسیر‌های خلخال–اسالم، گردنه صایین در محور نیر–سراب و محور اردبیل–سرچم و اردبیل آستارا محدوده گردنه حیران تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است و رانندگان باید از ورود به این مسیر‌ها بدون تجهیزات زمستانی خودداری کنند.

رئیس مرکز مدیریت راههای ادره کل راهداری استان اردبیل با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ ایمنی راه‌ها گفت: بیش از ۴۰۰ نفر از نیرو‌های راهداری به همراه ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در محور‌های مختلف استان مستقر هستند و عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و پاکسازی جاده‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است تا از بروز اختلال در تردد جلوگیری شود.

وی رانندگی در شرایط ناپایدار جوی را نیازمند دقت و هوشیاری مضاعف دانست و افزود: کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و شتاب‌زدگی و همچنین همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث جاده‌ای در این شرایط است.

نسیمی در پایان از شهروندان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی اطلاع کسب کنند و گفت: سامانه تلفنی ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه اطلاعات به رانندگان و مسافران است و توصیه می‌شود هم‌استانی‌ها تنها در صورت ضرورت اقدام به سفر کنند.