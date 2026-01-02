به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده سپاه شهرستان زیرکوه گفت: صبح امروز همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، کاروان زیارتی ـ فرهنگی راهیان مکتب حاج قاسم سلیمانی شهرستان زیرکوه به تعداد ۱۰۰ نفر از اهالی این شهرستان ، در قالب دو دستگاه اتوبوس به زیارت مرقد مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی در استان کرمان اعزام شدند.

سرهنگ کاری افزود: مدت این اردو سه شبانه روز است.