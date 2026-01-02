آیین گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و سالروز رحلت آیت‌الله علامه محمدتقی مصباح یزدی، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و جمعی از مسئولان در مناطق مختلف استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سالگرد رحلت عالم ربانی، علامه حاج محمدتقی مصباح یزدی (ره)، همراه با یادواره شهدای محله بنیاد صدوق، با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در حسینیه محله بنیاد صندوق شهرستان خاتم برگزار شد.

سرهنگ دهقان، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان خاتم، با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم‌های گرامیداشت شهدا گفت: این‌گونه مراسم‌ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد و موجب می‌شود مردم با حضور و همراهی خود، بار دیگر پایبندی‌شان به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب را به نمایش بگذارند.

مراسم دیگری به همین مناسبت در بافق نیز برگزار شد. سید مصطفی خوش چشم، تحلیل‌گر مسائل سیاسی در این آئین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت، بر نقش ماندگار شهید سلیمانی در حفظ امنیت منطقه و مقابله با جریان‌های تروریستی تأکید کرد.

او به بررسی تحولات اخیر منطقه پرداخت و نقش بی‌بدیل شهید سلیمانی در شکل‌گیری و تقویت جبهه مقاومت را تبیین کرد.

این تحلیل گر سیاسی با اشاره به شرایط کنونی منطقه، شهید سلیمانی را نماد اخلاص، شجاعت و مدیریت راهبردی در میدان‌های پیچیده سیاسی و امنیتی دانست.

گرامیداشت سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی در زارچ نیز برگزار شد.

در این مراسم، سخنرانان با تبیین ابعاد مختلف شخصیت برجسته، مجاهدت‌ها، اخلاص و نقش بی‌بدیل حاج قاسم سلیمانی در دفاع از اسلام، انقلاب و جبهه مقاومت، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.

سخنرانان، حاج قاسم را نماد ولایت‌مداری، شجاعت، بصیرت و خدمت صادقانه به مردم دانسته و تأکید کردند که راه و مکتب این شهید بزرگ همچنان الهام‌بخش نسل‌های امروز و آینده خواهد بود.