پرهام مقصودلو و سیدمحمدامین طباطبایی از ایران در نخستین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج در سال ۲۰۲۶ همچنان به ترتیب در رده‌های بیست‌وهشتم و سی‌وسوم قرار دارند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرهام مقصودلو، مرد شماره یک شطرنج ایران در نخستین رده‌بندی سال ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی، با ریتینگ ۲۷۰۸ همچنان در رده بیست‌وهشتم جهان ایستاده است. سیدمحمدامین طباطبایی، دیگر ملی‌پوش شطرنج ایران، نیز با ریتینگ ۲۷۰۰ در رده سی‌وسوم قرار دارد.

در این رده بندی، مگنوس کارلسن نروژی با امتیاز ۲۸۴۰ همچنان در رده نخست جهان در بخش کلاسیک ایستاده است. هیکارو ناکامورا و فابیانو کروانا هر دو از آمریکا به ترتیب با امتیاز‌های ۲۸۱۰ و ۲۷۹۵ در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

در بخش زنان نیز ییفان هو از چین با امتیاز ۲۶۱۳ در رده نخست، جینر ژو از چین با امتیاز ۲۵۷۹ در رده دوم و تینگ‌جی لی دیگر نماینده چین با امتیاز ۲۵۶۹ در رده سوم جای دارند.

همچنین در رده‌بندی بخش استاندارد شطرنج مردان ایران، پرهام مقصودلو، سیدمحمدامین طباطبایی، پویا ایدنی، بردیا دانشور، سینا موحد، مهدی غلامی، امیررضا پوررمضانعلی، رضا موحدی، آرش طهباز، آرین غلامی، سیدخلیل موسوی و مرصاد خداشناس به ترتیب در رده‌های اول تا دوازدهم بهترین‌های ایران قرار دارند.

در بخش زنان ایران نیز ملیکا محمدی، مبینا علی‌نسب، سارا داوری، آناهیتا زاهدی‌فر، درسا محمدابراهیم‌خان، میترا اصغرزاده، طناز ازلی، روشا اکبری، رضوانه حدادی و زهرا پروین نیز به ترتیب در رده‌های اول تا دهم بهترین‌های شطرنج زنان ایران ایستاده‌اند.

در بخش استاندارد جوانان جهان، بردیا دانشور با سه پله صعود در مقایسه با ماه قبل و با امتیاز ۲۵۹۸ در رده هفدهم، سینا موحد با امتیاز ۲۵۹۶ و با سه پله صعود در مقایسه با ماه قبل در رده هجدهم، رضا مهدوی با ۹ پله صعود در مقایسه با ماه قبل در رده ۵۶ و آرتین اشرف با ۱۸ پله صعود نسبت به ماه قبل در رده ۷۶ جهان قرار دارند.

در بخش استاندارد دختران جوان، ملیکا محمدی با امتیاز ۲۳۴۲ و با ۶ پله صعود نسبت به ماه قبل در رده یازدهم و سارا داوری با امتیاز ۲۲۵۰ و با ۱۲ پله صعود نسبت به ماه قبل در رده چهل و یکم جهان جای گرفته‌اند.

ایران نیز با ریتینگ ۲۵۷۲ در جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی شطرنج با یک پله صعود در رده هفدهم ایستاده است.