مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: تخم‌مرغ، گوشت وارداتی و برنج با قیمت مصوب در مشهد در حال توزیع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محسن صیادی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه کمبودی در کالا‌های اساسی و سایر اقلام در سطح شهر مشهد وجود ندارد، افزود: تنها چالش، رعایت‌نشدن قیمت‌های مصوب توسط برخی واحد‌های صنفی و گران فروشی است.

او ادامه داد: به‌منظور ایجاد ثبات در بازار کالا‌های اساسی شهرستان مشهد، علاوه بر نظارت مستمر بازرسان این مدیریت، روزانه بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم تخم‌مرغ تنظیم بازار در حداقل ۱۰ نقطه از سطح شهر با قیمت هر کیلوگرم ۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

صیادی افزود: همچنین گوشت گوسفندی وارداتی از طریق واحد‌های صنفی در هشت نقطه مختلف از سطح شهر به‌صورت خودرویی توزیع می‌شود.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: علاوه بر این، برنج وارداتی پاکستانی و هندی با نرخ مصوب در مناطق کم‌برخوردار و از طریق پنج فروشگاه زنجیره‌ای توزیع می‌شود.

او با بیان اینکه اغلب کالا‌های اساسی مانند گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ در مشهد با قیمتی پایین‌تر از میانگین کشوری، عرضه می‌شود، تاکید کرد: بازرسان این مدیریت با جدیت با متخلفان برخورد قانونی می‌کنند و برای آنها پرونده تعزیراتی تشکیل می‌دهند.

۱۳۰ هزار واحد صنفی زیر نظر ۹۵ اتحادیه در مشهد فعالیت دارند.