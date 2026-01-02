پخش زنده
مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: در ۹ ماهه امسال، ۹۵ درصد از مجموع کالا و تجهیزات مورد نیاز پالایشگاههای سیزدهگانه پارس جنوبی از منابع داخلی تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سعید حیدری» با تأکید بر سیاستهای کلان وزارت نفت در حمایت از تولید داخل گفت: حمایت از سازندگان داخلی و خوداتکایی در تولید تجهیزات و قطعات کلیدی مورد نیاز پالایشگاههای پارس جنوبی، بهعنوان یک راهبرد ملی، از ابتدای امسال با شتاب قابل توجهی دنبال شده است.
وی با بیان اینکه این مجتمع از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال بهطور کامل از کالاهای ساخت داخل استفاده کرده است، افزود: این دستاورد نشاندهنده بلوغ صنعتی، افزایش توان فنی سازندگان داخلی و اعتماد صنعت گاز به توان شرکتهای ایرانی است.
مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به گستره همکاریهای مورد اشاره تصریح کرد: اکنون بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و دانشبنیان در تأمین نیازهای این مجتمع مشارکت دارند و تاکنون نزدیک به ۱۵ هزار قطعه و تجهیز در قالب برنامههای بومیسازی، داخلیسازی شده است.
نقش سازندگان داخلی در پایداری تولید گاز کشور
حیدری با تأکید بر نقش سازندگان داخلی در پایداری تولید گاز کشور گفت: سازندگان ایرانی امروز از توانمندی لازم برای طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات حیاتی پالایشگاهی برخوردارند و با توانمندسازی هدفمند، اعتماد به شرکتهای دانشبنیان و حمایت از سازندگان بار اول، میتوان با کاهش وابستگی به خارج، به تحقق برنامههای پیشبینیشده و تولید پایدار دست یافت.
به گفته وی، رویکرد مجتمع گاز پارس جنوبی در حمایت از تولید داخل، افزون بر صرفهجویی ارزی قابل توجه، سبب انتقال دانش فنی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره تأمین داخلی در صنعت گاز کشور شده است.
مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: استمرار این رویکرد، نقش مهمی در افزایش تابآوری صنعت گاز، ارتقای امنیت انرژی کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد داشت و این مجتمع با جدیت، حمایت از سازندگان داخلی را در دستورکار خود حفظ میکند.