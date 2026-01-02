آغاز طرح ایمنسازی کمربندی اهرم
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: طرح ایمن سازی کمربندی اهرم آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حمیدرضا حیدری از آغاز طرح ایمن سازی کمربندی اهرم خبر داد و گفت: این طرح در قالب روشنایی طولی، خط کشی و اجرای شیار لرزاننده با اعتبار ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای روشنایی یک کیلومتر از کمربندی اهرم در سنوات گذشته، اظهار کرد: مرحله تکمیلی روشنایی این محور به طول ۲ کیلومتر و اعتبار ۴۰ میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
معاون راهداری استان بوشهر افزود: همچنین خط کشی و اجرای شیار لرزاننده در دو طرف کمربندی برای افزایش ایمنی کاربران جادهای در دستور کار است.
وی گفت: در صورت تأمین اعتبار، این طرح در نیمه اول سال آینده تکمیل خواهد شد.