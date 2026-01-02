یادواره شهدای اقتدار و گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شهر فیرورق شهرستان خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در شهر فیرورق برگزار شد و سرهنگ پاسدار علی ولیپور فرمانده پادگان حر سپاه شهدای آذربایجان غربی، به عنوان سخنران اصلی به تبیین جایگاه والای شهدا در حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای اقتدار نقش تعیین کننده شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در تقویت جبهه مقاومت و صیانت از امنیت کشور را برجسته دانست و تأکید کرد امنیت و آرامش امروز مرهون فداکاری شهدا و رهبری حکیمانه انقلاب اسلامی است.

فرمانده پادگان حر سپاه شهدای آذربایجان غربی همچنین با گرامیداشت سالگرد ارتحال آیت الله علامه محمدتقی مصباح یزدی از وی به عنوان چهره‌ای اثرگذار در تبیین مبانی فکری و اعتقادی انقلاب اسلامی یاد کرد و بر ضرورت تداوم راه شهدا و عالمان دینی در جامعه تأکید نمود.

این آیین با مدیحه سرایی و شعرخوانی حماسی برای شهدای والا مقام و قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهدا به پایان رسید.ایثار و شهادت