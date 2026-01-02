امام جمعه کرمانشاه همچنین خواسته اصناف در خصوص بی‌ثباتی بازار را به جا دانست و گفت: مسئولان باید از مدت‌ها پیش در این خصوص به فکر می‌بودند و چاره‌اندیشی می‌کردند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه های نماز جمعه امروز کرمانشاه با تبریک ولادت حضرت علی علیه السلام بر روز پدر به تشریح ابعاد شخصیتی ایشان پرداخت و یادآور شد عدالت تقوا سرکشی از فقرا و مسئولیت پذیری اجتماعی از بارزترین صفات مولای متقیان بود

آیت الله غفوری با اشاره به مهیا بودن ۱۲ هزار مسجد در سراسر کشور برای میزبانی از معتکفان واز برگزارکنندگان این مراسم معنوی قدردانی کرد.

امام جمعه کرمانشاه همچنین خواسته اصناف در خصوص بی‌ثباتی بازار را به جا دانست و گفت: مسئولان باید از مدت‌ها پیش در این خصوص به فکر می‌بودند و چاره‌اندیشی می‌کردند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در تعدادی از شهر‌ها برخی افراد فریب خورده و سودجو در تلاش هستند از این موقعیت سوء استفاده و باعث آشفتگی شوند که جوانان باید هوشیار بوده و فریب نیرو‌ها و عوامل دشمن را نخورند.

پیشرفت کشور در زمینه‌های هوافضا و بیان رشادت‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از دیگر موضوعات مطرح شده در خطبه‌های نماز ظهر امروز بود