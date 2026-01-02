پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه مازندران اعلام کرد: این سانحه مربوط به یک دستگاه میدلباس بوده که از مسیر منحرف شده و واژگونی رخ نداده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ عبادی گفت: این میدلباس در مسیر رینه محور هراز، از مسیر اصلی منحرف شده که در جریان آن سه نفر دچار مصدومیت سطحی در حد کوفتگی شدند.
وی با بیان اینکه این حادثه هیچگونه فوتی نداشته است، افزود: مصدومان پس از حضور عوامل امدادی در محل، خدمات اولیه درمانی را دریافت کردند و وضعیت آنان نگرانکننده نیست.
رئیس پلیس راه استان با تأکید بر لزوم دقت در اطلاعرسانی اولیه حوادث رانندگی، گفت: مرجع نهایی اعلام جزئیات حوادث جادهای، پلیس راه است و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی دقیق صحنه حادثه ارائه میشود.