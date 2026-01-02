پخش زنده
مدیرکل جهاد کشاورزی استان گفت:هر چند دربحث کشاورزی از وضعیت مطلوبی در کشور برخورداریم ولی همچنان نیازمند حمایت هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در همایشی که با حضور فعالان اقتصادی بخش کشاورزی با مسئولان استانی برگزار شد برای رفع موانع اقتصادی و بهره مندی تولیدکنندگان از تسهیلات تاکید شد.
بهرام لو بابیان اینکه امنیت غذایی حرف اول را درسبد هر خانواده میزند گفت: یکی از آسیبهای هر جامعه؛ ارائه آمارهای غلط است و باشفاف سازی میتوانیم برنامه ریزیهای بهتری انجام داد.
وی افزود: در حال حاضر ۵۰۰ واحد راکد در بخش کشاورزی داریم که فعال نیستند وباید فکری به حالشان شود.
بهرام لو بابیان اینکه از این میزان ۴۰۰ واحد آن قابل احیاست افزود: متاسفانه این واحدها بخاطر مسائل مالی بلاتکلیف مانده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه ۲۰ درصد این واحدهای راکد در شهرستانهای همدان فامنین و قهاوند هستند افزود: ۱۰۰ واحد غیرقابل احیاست که باید مجوز آنها ابطال و زمین هایشان آزاد شود.
معاون امور اقتصادی در استانداری همدان هم گفت:موضوع اقتصادی این روزها به مشکلی ملی تبدیل شده است و درحوزههای زیادی از جمله حوزه آرد ونان؛ نهاده ودام وطیور در مضیقه هستیم که در درازمدت اثراتش رانشان خواهد داد.
حسینی با بیان اینکه برخی تصمیمات جهاد کشواورزی که متاثر از وزارت است اشتباه است و مادر دربحث قیمت گذاری کالاهای اساسی اذیت میشویم.
وی افزود: قیمتهایی روی کالا میگذارندکه باآن قیمتها قابلیت عرضه ندارد.
حسینی افزود: الویت اصلی بازار ما نظارت است که در انتهای زنجیره است و موجب شده که قیمتها به طرز غیرمنتظره بالا رود والان وقت آن است که نظارت اول زنجیره باشد متخلفان و سودجویان باید دستشان رو شود.
معاون امور اقتصادی افزود: اعتراضات کف بازار وارد است که منشا آن وجود همین سودجویان اقتصادی است.