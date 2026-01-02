

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سومین همایش نماز در آموزشگاه نبی اکرم (ص) میبد با شعار «نماز عامل اقتدار و مقاومت» برگزار بر جایگاه بی بدیل نماز در میان واجبات اسلامی و عامل اقتدار فردی و اجتماعی تاکید شد.

حجت الاسلام مدرسی دراین همایش به اهمیت نماز، ارتباط آن با سایر واجبات اسلامی، فلسفه نماز، حضور قلب، و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی پرداخت.

وی با بیان اینکه نماز تنها واجبی است که مشروط به قدرت و استطاعت نیست افزود: نماز در هر شرایطی حتی با اشاره به چشم و یا قلب باید ادا شود.

حجت الاسلام مدرسی فلسفه نماز را ارتباط مستقیم با خداوند خواند و گفت: حضور قلب در نماز دشوار، اما ممکن است، و فلسفه اصلی آن مخاطب قرار دادن خداوند است.

وی افزود: واجباتی مانند حج، امر به معروف و نهی از منکر نیازمند توان مالی یا جسمی هستند، اما نماز چنین شرطی ندارد.

حجت الاسلام مدرسی با اشاره به آثار نماز در زندگی اجتماعی بیان کرد: نماز عامل اقتدار، انسجام خانواده و جامعه معرفی شده و به عنوان راهی برای رفع مشکلات و گرفتاری‌ها مطرح می‌شود.

در پایان این همایش از ۱۲ نفر خادمیار نماز تجلیل شد.