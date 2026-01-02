پخش زنده
امروز: -
یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و ۳۸ شهید بخش گلستان سیرجان و سرداران شهید به ویژه سرداران شهید احمد و علیار شول برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت سیرجان در سخنانی راه، یاد و خاطره حاج قاسم را در قلب ملت ایران و مسلمانان و آزادیخواهان جهان همیشگی اعلام کرد و گفت: امروز خون حاج قاسم و راه وی ادامه دهنده مکتب آزادی ملتهای جهان از چنگ مستکبران عالم است.
سرهنگ علی دستوری افزود: مطمین باشیم استکبار جهانی با همه قدرت پوشالی که به رخ جهانیان میکشد در برابر مکتب اسلام ناب محمدی شکست خورده است و راه حاج قاسم الگوی همه ملتهای آزاده و جوانان منطقه شده است
این مراسم با مرثیه سرایی مداحان استانی و شهرستانی و برنامههای متنوع فرهنگی و سرود نوجوانان همراه بود.