یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و ۳۸ شهید بخش گلستان سیرجان و سرداران شهید به ویژه سرداران شهید احمد و علیار شول برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت سیرجان در سخنانی راه، یاد و خاطره حاج قاسم را در قلب ملت ایران و مسلمانان و آزادیخواهان جهان همیشگی اعلام کرد و گفت: امروز خون حاج قاسم و راه وی ادامه دهنده مکتب آزادی ملت‌های جهان از چنگ مستکبران عالم است.

سرهنگ علی دستوری افزود: مطمین باشیم استکبار جهانی با همه قدرت پوشالی که به رخ جهانیان می‌کشد در برابر مکتب اسلام ناب محمدی شکست خورده است و راه حاج قاسم الگوی همه ملت‌های آزاده و جوانان منطقه شده است

این مراسم با مرثیه سرایی مداحان استانی و شهرستانی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و سرود نوجوانان همراه بود.