نماینده ولی فقیه در استان سمنان: گلایهها و اغتشاشها را نباید با هم اشتباه گرفت؛ گلایه با شیوه درست مطرح میشود و اغتشاش کار دشمن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حجت الاسلام والمسلمین مطیعی در خطبههای نماز جمعه این هفته سمنان ، با قدردانی از هوشمندی و بصیرت مردم و کسبه در حوادث اخیر گفت : گلایه از نگرانی ها حق مردم است ولی عدهای میخواستند در این فضا و از مطالبه به حق کاسبان اغتشاش بسازند که مردم با هوشیاری با آنها همراهی نکردند.
امام جمعه سمنان تصریح کرد: دو مطلب نباید با هم اشتباه شود یکی گلایهها و گرانیها که با شیوه درست ابراز میشود و دیگری عدهای که تحرکات ساختار شکنانه دارند و با دستور استکبار جهانی هدایت میشوند.
وی با اشاره به خنثی شدن تئوطئه دشمن در جنگ ۱۲ روزه گفت : دشمن با ناکامی در آن زمان ، حالا دوباره بساط فریب و اغتشاش را چیده و خاندان پهلوی هم که بسیاری از اموال کشور را به تاراج برده حالا دلسوز جوانان ما شده است .
نماینده ولی فقیه در استان سمنان تصریح کرد: مشکل اقتصادی وجود دارد و دولت هم وظیفه دارد نسبت به این موضوع اقداماتی انجام دهد و صدای مطالبات مردم را که به حق است بشود و مردم را از برنامه های کوتاه و بلند مدت خود درباره رفع مشکلات اقتصادی آگاه کند .
وی افزود: باید برای جوانان تبیین کنیم در این شلوغیها چه کسی بهره میبرد و چه کسی ضرر میکند تا گول دشمن را نخورند.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین با اشاره به موفقیت ارزشمند دانشمندان ایرانی در پرتاب ماهواره به فضا گفت : دانشمندان فضایی با پرتاب سه ماهواره در شرایط سخت تحریمهای دشمن و کمبودها توانستند به چرخه کامل طراحی و ساخت و تولید و ایجاد زیرساخت و کنترل دادهها دست یابند .
وی با بیان اینکه پیام و بازتاب این موفقیت فضایی ایران به نسل جوان توانستن ولو با وجود تحریم و مشکلات اقتصادی بود افزود: دشمن هر زمانی که ببیند ما اوج میگیریم برنامههایی دارد که این افتخارات را تحت الشعاع قرار دهد و اغتشاشات اخیر هم با همین هدف برنامه ریزی شده است .
وی افزود: وقتی دانش و اراده باشد میتوان تحریمها را شکست و اگر به دانش هستهای و پهپادی و ماهوارهای رسیدیم یعنی به نسل جوان امید داشته باشد و بداند استقلال فناورانه ایران یک ضرورت برای امنیت کشور است .
امام جمعه سمنان ضمن تبریک ولادت حضرت علی (ع) به سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و سالروز ارتحال محمد تقی مصباح یزدی اشاره کرد و گفت : هر دوی این بزرگواران حافظان مرزهای اسلامی و فرهنگی بودند.