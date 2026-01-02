تازه‌ترین گزارش وزارت کشور انگلیس در پایان سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد، میزان حملات ناشی از نفرت در این کشور، در یک سال اخیر به نحو بی سابقه‌ای افزایش داشته و زنگ خطر را در این کشور به صدا درآورده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن گزارش پایان سال ۲۰۲۵ وزارت کشور انگلیس درباره نفرت دینی در این کشور از افزایش ۹۲ درصدی حمله به مسلمانان طی دو سال اخیر در این کشور پرده برمی دارد. شماری از جامعه شناسان معتقدند پیوند سیاست، رسانه و صهیونیسم، بستری خطرناک برای عادی سازی اسلام هراسی در غرب فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش ۴۴ درصد از همه حملات دینی، علیه مسلمانان بوده که نشان می‌دهد در دو سال گذشته ۹۲ درصد افزایش یافته است، آماری که تصویری هولناک از آینده ترسیم می‌کند که نهاد‌های ناظر اجتماعی آن را وحشتناک و شماری از جامعه شناسان در انگلیس آن را پدیده منبعث از صهیونیسم می‌دانند، پرفسور دیوید میلر استاد دانشگاه در انگلیس از جمله آنان است که می‌گوید:" به نظر من اسلام‌هراسی چیزی است که ریشه‌هایی در خود غرب دارد، اما شکل‌های اصلی و معاصرِ اسلام‌هراسی در غرب از «موجودیت صهیونیستی» سرچشمه می‌گیرد. ایدهٔ «تروریسم اسلامی» یا «اسلام گرا» و رواج اصطلاحات منفی درباره اسلام در سیاست، از موجودیت صهیونیستی می‌آید. راست افراطی و گروه‌های ضد اسلامی در سراسر اروپا و آمریکا، توسط جنبش صهیونیستی تأمین مالی می‌شوند تا مردم را علیه مسلمانان بشورانند، تا بتوانند نسل‌کشی را علیه فلسطین ادامه دهند، و همچنین قدرت خود را در این کشور تقویت کنند. بنا بر این صهیونیسم تهدیدی واقعی برای مسلمانان است.

سخنرانان در دوازدهمین نشست سالانه اسلام هراسی که به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن برگزار شد با استناد به پژوهش‌های انجام شده تاکید کردند که اسلام هراسی فزاینده در غرب از جمله در انگلیس نگران کننده شده و در حال نهادینه شدن است.

رضا کاظم عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس در این باره می‌گوید: " یکی از موضوعاتی که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم، ماهیت نظام‌مند نفرت ضد مسلمان است که در تمام نهاد‌های انگلیس وجود دارد و آن‌ها تلاش می‌کنند که اهریمن‌سازیِ مسلمانان در مکان‌های مختلف ادامه یابد؛ چه در محیط کار، چه در زمان استخدام، چه در رسانه‌های خبری، چه در عرصهٔ سیاسی. اسلام هراسی در غرب، از جمله در انگلیس، نتیجهٔ همین فضای نفرت است. "

ناظران اجتماعی مدت هاست هشدار می‌دهند که اسلام هراسی به شکل بی سابقه‌ای به خیابان‌ها اروپا راه یافته است.

نهاد‌های حقوق بشری در انگلیس اعلام می‌کنند اسلام هراسی یا جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان بصورت تصاعدی در غرب در حال افزایش است و شرایط را برای مسلمانان در این کشور‌ها از بد به بدتر مبدل کرده است.