امام جمعه میاندوآب گفت: شغال زرد این را بداند که غلط زیادی کرده و مسائل کشور ما به ترامپ ملعون هیچ ربطی ندارد؛ او به فکر مردم و بی‌خانمان‌های کشور خود باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نمازجمعه این هفته میاندوآب به چالش توانمندی موشکی ایران برای غرب و رژیم صهیونی اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر، توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران به یکی از کانون‌های اصلی نگرانی غرب و رژیم صهیونی در معادلات امنیتی غرب آسیا تبدیل شده است.

امام جمعه میاندوآب با اشاره به پرتاب ماهواره‌های ایرانی در راستای توانمندی موشکی و علمی ایران اسلامی، گفت: پرتاب هم‌زمان سه ماهواره ایرانی با نام‌های «پایا»، «ظفر» و «کوثر» از یکی از پایگاه‌های فضایی روسیه، نقطه عطفی در برنامه توسعه فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و دشمن این قدرت موشکی و علمی را برنمی‌تابد.

وی با بیان اینکه دشمن نمی‌تواند قبول کند که ایران اسلامی به قدرت علمی، موشکی و فضایی در دنیا تبدیل شده است، افزود: در همین راستا نیز در حدود نیم قرن گذشته دائماً به دنبال دشمنی با ایران بوده و همیشه به دنبال فتنه‌انگیزی و توطئه بوده‌اند.

حسن‌زاده با اشاره به گزافه‌گویی‌های ترامپ علیه مردم و ایران اسلامی، تصریح کرد: شغال زرد این را بداند که غلط زیادی کرده و ما مشکلات اقتصادی داریم؛ اما مسائل کشور ما به شغال زرد و ترامپ ملعون هیچ ربطی ندارد؛ او به فکر مردم و بی‌خانمان‌های کشور خود باشد.

امام جمعه میاندوآب اظهار کرد: ترامپ ملعون و رژیم صهیونیستی سگ هار آمریکا در منطقه؛ بدانند که این مردم همچنان پای‌کار نظام و انقلاب اسلامی بوده و با وحدت و انسجام به‌پیش رفته و اجازه نمی‌دهند تا بدخواهان نظام و سلطنت‌طلبان و ... به اهداف خود برسند.

وی با بیان اینکه ما مشکلات اقتصادی و معیشتی را کتمان نمی‌کنیم، افزود: از دولت می‌خواهیم تا به مشکلات مردم رسیدگی کرده و حرف مردم را شنیده و مشکلات آنها را حل کنند.

حسن‌زاده تصریح کرد: دشمن بار دیگر می‌خواهد با کشته‌سازی و تخریب اموال عمومی؛ کشور را به اغتشاش بکشد و لذا باید هوشیار بود و همچنان که در حدود نیم قرن گذشته در مقابل زر و زور و تزویر ایستاده‌ایم؛ بار دیگر در مقابل آنها ایستاده و فریب امپراطوری رسانه‌ای دشمن را نخواهیم خورد.