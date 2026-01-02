یاد و خاطره شهدای اقتدار و ۱۶۰ شهید بستان آباد در روستای نوجه ده سادات این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بستان آباد در این یادواره از جایگاه و مقام رفیع شهدا در اسلام سخن گفت و افزود: انقلاب اسلامی ایران حاصل خون بهای هزاران شهید است و پاسداشت مقام و آرمان شهداء از وظایف تک تک ما است.

سرهنگ سیدرضا پور زینال با بیان اینکه در طول عمرپر برکت انقلاب اسلامی، کشورمان شاهد انواع توطئه‌های رنگین و سنگین دشمنان بوده است افزود: پیشرفت‌های علمی واقتدار امروز میهن اسلامی مان در سایه تلاش نخبگان جوان کشور، بصیرت مردم، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر ولایت فقیه است.

سرهنگ پورزینال از تهاجم نرم دشمنان و نشانه گرفتن عقاید دینی و اسلامی سخن گفت و لزوم بازخوانی و توجه به گفتمان انقلاب اسلامی را خواستار شد.

در این یادواره که با حضور گسترده مردم این روستا و روستا‌های اطراف برگزار شد برنامه‌های فرهنگی و مداحی و تجلیل از خانواده شهدا اجرا شد.

در پی حمله هوایی ناجوانمردانه رژیم منحوس و جنایتکار صهیونیستی به بستان آباد در ۲۹ خرداد امسال ۱۰ نفر از پاسداران و سربازان حریم ولایت در این شهرستان به فیض شهادت نایل آمدند.