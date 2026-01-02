به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر گفت: انسان‌هایی که از آسایش جوانی و آرزو‌های خود گذشتند تا خانواده در آرامش باشد و باید قدردان این افراد بود.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی گفت رییس جمهور:دو روز گذشته میهمان استان چهارمحال و بختیاری بود و دستاورد‌های خوبی داشت. مشکلات شنیده شد و دستوراتی در حد مقدور برای حل آن صادر شد

امام جمعه شهرکرد با تاکید بر اینکه مردم باید از دولت کنونی حمایت کنند. گفت: با صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع بایدبا دولت در پیشبرد اهدافش همکاری کرد.

وی با اشاره به سخنان رییس جمهور تصریح کرد:مردم بخصوص جوانان باید به آینده امیدوار باشند و با صبوری از موانع و پیچ‌های سخت گذر خواهیم کرد

امام جمعه شهرکرد با گلایه از صحبت‌های برخی افراد در این سفر مبنی بر زیر سوال بردن خدمات رییس جمهور قبلی شهید آیت الله رییسی گفت:/این افراد دراین باره باید اطلاعات خود را افزایش دهند

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی تاکید کرد شهید رییسی با موانع زیادی در حل مشکلات مواجه بود که این موانع اجازه نداد برنامه‌های وی به سرانجام برسد و دولت کنونی باید عزم خود را برای رفع موانع بکار بگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی به قدرت ایران در جهان اشاره کرد و گفت عده‌ای با خطای محاسباتی و رفتاری اسم منحوس خاندان پهلوی را می‌آورند و دچار اشتباه شدند

وی افزود:عده‌ای هم با فریب بیگانگان و سلطنت طلبان اموال عمومی را تخریب می‌کنند و فکر می‌کنند ان‌ها به دنبال حل مشکلات هستند غافل از اینکه هیچ کس بجز همین مسئولان و مردم دلسوز کشور نیست.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام اعتکاف گفت مراسم معنوی اعتکاف همچون سال‌های گذشته پرشور در استان برگزار می‌شود.

‌

‌

وی با اشاره به سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی گفت او فردی بودکه برای امنیت این کشور جان خود را فدا کرد و ما مدیون خون این شهدا هستیم

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی به فرا رسیدن سالروز رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها در ۱۵ دی ماه هم اشاره کرد و گفت ایشان پیام آور عاشورا هستند و بعد از شهادت برادر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام راه و رسالت ایشان را به عهده گرفتند.

وی ۱۸ دی را هم یادآورد شد و گفت شاه و همسرش بدون حجاب در مجامع حاضر شدند و به بهانه کشف حجاب روز آزادی زن را میخواست ترویج کند که بدعت بسیار بدی بود