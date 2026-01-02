به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امروز چهارمین دوره مسابقات قرانی فائزون که به یاد مرحومه فاِئزه سادات ذوالفقاری قاری قرآن است با شرکت ۳۰۰ کودک و نوجوان قرآنی برگزار شد.

طاهره روشنیان مسئول جامعه القران عترت افزود: این دوره از مسابقات قرآنی در چند رشته حفظ یک جزء؛ ۵ جزء ۱۰ جز و کل قران و همچنین در رشته‌های مداحی؛ اذان و ۲ رشته گروهی خانوادگی و دوستانه برگزار شد که ۲۷ نفر به عنوان برترین‌های بخش انفرادی و ۵ نفر در بخش گروهی معرفی خواهند شد.