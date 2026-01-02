پخش زنده
نمازجمعه این هفته اصفهان به امامت حجتالاسلام والمسلمین سید مجتبی میردامادی امام جمعه موقت اصفهان، با حضور نمازگزاران در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجتالاسلام مجتبی میردامادی در خطبههای نمازجمعه با گرامیداشت سالروز رحلت آیتالله محمدتقی مصباح یزدی گفت:به تعبیر مقام معظم رهبری، تمام آثار این اندیشمند برجسته «میوه انجیر» است؛ شخصیتی عمیق، مورد اعتماد رهبری که عمر خود را صرف تبیین عقلانی معارف دین کرد و در حوزه و دانشگاه، هزاران طلبه و دانشجوی متعهد، دانا و انقلابی تربیت کرد.
وی با اشاره به سالروز ارتداد سلمان رشدی تأکید کرد:دفاع از اسلام همواره صرفاً فرهنگی نیست؛ در جایی که اصل دین، قرآن و پیامبر اسلام (ص) مورد هجمه قرار میگیرد، قاطعیت یک ضرورت است. سیره امام راحل نشان داد که در برابر هتاکی به مقدسات، نمیتوان با بیتفاوتی عبور کرد.
امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از خطبهها با گرامیداشت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت:سردار سلیمانی نماد اخلاص، ولایتمداری و بیاعتنایی به مقام و عنوان بود. او بارها تأکید میکرد که همه عزت ما در سایه ولایت فقیه است و هشدار میداد اگر ایران اسلامی آسیب ببیند، دیگر هیچ حرمی در منطقه در امان نخواهد بود. ایستادگی ایران در برابر زیادهخواهی قدرتهای جهانی، یک حماسه تاریخی است.
وی با اشاره به پیام تاریخی امام خمینی (ره) به میخائیل گورباچف افزود:امام راحل با نگاهی فراتر از سیاست روز، ریشه فروپاشی شوروی را نه در ساختار اقتصادی یا سیاسی، بلکه در دوری از خدا و معنویت دانستند؛ پیامی که امروز نیز برای جهان و بهویژه مسئولان کشور ما درسآموز و راهگشاست.
حجتالاسلام میردامادی با اشاره به اقتصادی کشور تصریح کرد:مسئولان باید پاسخگو باشند، ریشه مشکلات را شناسایی کنند و با اقدام عملی برای برونرفت از شرایط موجود چارهاندیشی کنند.
وی با تأکید بر پیوند اقتصاد و معنویت افزود:دوری از خدا و بیتوجهی به عدالت، یکی از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی است و بدون اصلاح این نگاه، گرهها گشوده نخواهد شد.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به وفات حضرت زینب کبری (س) هم گفت:حضرت زینب (س) با صبر، بصیرت و شجاعت، پیام نهضت عاشورا را از دل اسارت به تاریخ رساند و نشان داد زن مسلمان میتواند در سختترین شرایط، پرچم حق را برافراشته نگه دارد.
وی در ادامه با اشاره به طرح استعماری کشف حجاب در دوران رضاخان گفت: در فرهنگ غرب، زن به ابزاری برای سود و شهوت تبدیل شده، اما در جمهوری اسلامی ایران، زن جایگاه والا، نقش اجتماعی اثرگذار و فرصت درخشش در عرصههای مختلف را با حفظ حجاب دارد و حجاب پاسدار کرامت و ارزشهای انسانی است.
حجتالاسلام میردامادی در پایان با اشاره به فضیلتهای معنوی اعتکاف گفت:اعتکاف فرصتی برای پالایش روح، تقویت بندگی و فاصله گرفتن از هیاهوی دنیا است. حضور پرشور جوانان و نوجوانان در مراسم اعتکاف، نشاندهنده زنده بودن ایمان و امید در جامعه و نویدبخش آیندهای روشن برای کشور است.