پدر، ستون زندگی و میلاد امام علی (ع) فرصتی برای قدردانی از این مردان تلاشگر و فداکار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ روز ولادت امام علی علیه السلام در تقویم به عنوان روز پدر و روز مرد نامگذاری شده و فرصت مناسبی برای قدردانی از این مردان سختکوش و فداکار است.
مردم به ویژه فرزندان این روز بزرگ را برای تشکر از خوبی، ایثار و مهربانیهای بی پایان پدر جشن میگیرند.
برای به تصویر کشیدن قدردانی فرزندان از پدر به روستای سرسختی سفلی شهرستان شازند رفتیم تا جشن کوچک خانواده خوش جمعیت روستایی برای پدر ۸۰ ساله را به تصویر بکشیم.
فرزندان این خانواده میگویند: پشتشان به پدر گرم است، چون او را ستون و امید زندگی میدانند.
نوهها و نتیجههای خانواده هم این روز قشنگ را بهانهای برای پاسداشت مهربانی و حمایتهای بی وقفه از اسطوره صبر و بردباری میدانند.
همسر این پدر مهربان نیز میگوید: همسرش در زندگی همواره تکیه گاه و انسانی متعهد به خانواده است.
پدر این خانواده هم خوشبختی و عاقبت بخیری فرزندان را آرزوی خود میداند