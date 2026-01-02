نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: هر روایتی که منجر به یأس و ناامیدی مردم شود، روایت دشمن است. دیدیم که همین دشمنان، به‌محض پیدا کردن فرصت، در جنگ ۱۲ روزه، در حالی که ادعای دفاع از حقوق بشر داشتند، بیش از هزار زن و کودک را به شهادت رساندند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، آیت‌الله حسینی همدانی در نماز جمعه کرج، با تبریک فرارسیدن ۱۳ رجب، سالروز ولادت باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، گفت: ما شیعیان درباره امام خود باید شناخت، مطالعه و معرفت عمیق داشته باشیم تا بتوانیم از زندگی، سیره، منش و جایگاه آن حضرت الگو بگیریم؛ چراکه شناخت فضائل امیرالمؤمنین (ع) اگر درست و عمیق باشد، در رفتار و سبک زندگی انسان اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: امام علی (ع) همواره تکلیف الهی را می‌دید و بدون ملاحظه، به آن عمل می‌کرد؛ در حالی که ما گاهی در برابر حق سکوت می‌کنیم. امیرالمؤمنین (ع) در پذیرش حق پیشگام بود، نخستین فردی بود که به پیامبر اسلام (ص) ایمان آورد و ایمان خود را آشکارا اعلام کرد و در سخت‌ترین شرایط، جان خود را سپر رسول خدا قرار داد. این سیره علوی به ما می‌آموزد که چگونه در مسیر دفاع از دین، ولایت و ارزش‌های الهی ایستادگی کنیم و در لحظات حساس، اهل سکوت و انفعال نباشیم.

آیت‌الله حسینی همدانی در خطبه‌های امروز نماز جمعه کرج، با اشاره به سالروز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و نیز سالروز رحلت آیت‌الله مصباح یزدی، گفت: هر دوی این بزرگواران از جمله شخصیت‌هایی بودند که بر سر پیمان خود با خدا و ولایت ایستادند و تا آخرین لحظه عمر، پای ولایت و مبارزه ماندند.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی خار چشم دشمنان اسلام و انقلاب بود، افزود: حاج قاسم حقایق اسلام و دستاورد‌های انقلاب اسلامی را در میدان عمل به جهان نشان داد و تمام سال‌های عمر خود را در مسیر مبارزه گذراند؛ چه در دوران دفاع مقدس مقابل رژیم بعث عراق، چه در مقابله با آمریکا، داعش و سایر دشمنان اسلام و ایران.

امام جمعه کرج ادامه داد: برگزاری کنگره‌های شهدا و راه‌اندازی موزه‌های شهدا از ابتکارات ارزشمند شهید سلیمانی بود. او در مسئله فلسطین نیز همین روحیه را داشت و تلاش کرد تا نوار غزه بتواند در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی کند. سید حسن نصرالله می‌گفت: «همیشه آماده بودم جانم را فدای حاج قاسم کنم.»

وی افزود: شهید سلیمانی در وصیت‌نامه خود تأکید کرده بود که پشتیبان رهبر باشید و این همان خط روشن ولایت‌مداری است که راه را از بیراهه جدا می‌کند.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به شخصیت آیت‌الله مصباح یزدی گفت: ایشان پیروی از ولایت فقیه را راه رسیدن به تعالی می‌دانستند و معتقد بودند مقابله با رژیم صهیونیستی یک وظیفه شرعی است. ما نیز برای آنکه این وظیفه فراموش نشود، هر هفته این رژیم را لعن می‌کنیم. این دو شخصیت بزرگوار در قول و عمل، اهل صدق و استقامت بودند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به موضوع پیشرفت‌های کشور اشاره کرد و گفت: پرتاب ماهواره‌های ایرانی، روایت روشنی از ایرانِ قوی و متکی به خداست؛ پیشرفتی که راه نفوذ دشمن را می‌بندد، هرچند عده‌ای با بی‌انصافی تلاش کردند آن را زیر سؤال ببرند، امید را از مردم بگیرند و جامعه را دچار یأس و ناامیدی کنند.

خطیب نماز جمعه کرج افزود: رسانه‌های بیگانه نیز در همین مسیر حرکت می‌کنند و تلاش دارند دل مردم را خالی کنند. این همان راه شیطان است که انسان‌ها را بترساند، در حالی که خدا وعده داده «نترسید». ناامیدی جایی در جامعه مؤمن ندارد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: اگر کسی بی‌مسئولیتی و گرانی را نبیند، دچار نابینایی است. گرانی وجود دارد و باید مطالبه‌گری کرد، اما این مطالبه‌گری نباید به اعتراض کور و اغتشاش کشیده شود. مردم با بصیرت باید هوشیار باشند و تیم اقتصادی دولت نیز موظف است با برنامه‌ریزی، جلوی گرانی‌ها را بگیرد و اجازه ندهد ناامیدی در جامعه ریشه بدواند.

آیت‌الله حسینی همدانی در پایان تأکید کرد: هر روایتی که منجر به یأس و ناامیدی مردم شود، روایت دشمن است. دیدیم که همین دشمنان، به‌محض پیدا کردن فرصت، در جنگ ۱۲ روزه، در حالی که ادعای دفاع از حقوق بشر داشتند، بیش از هزار زن و کودک را به شهادت رساندند.