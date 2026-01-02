



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، به گفته مدیر روابط عمومی مجموعه فرهنگی رهپویان وصال هرچند قرار بود در مسجد جامع شهدا از ساعت ۱۴ باز شود، اما به دلیل حضور مشتاقان به اعتکاف ، درهای مسجد از ساعت ۹ صبح به روی معتکفان باز شد.

احد پاریابی افزود: بیش از ده هزار نفر برای حضور در اعتکاف بزرگ جوانان شیراز ثبت نام کردند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت مسجد شهدا با قرعه کشی ۸ هزار نفر از سراسر ایران و حتی خارج از کشور برای شرکت در اعتکاف انتخاب شدند .

وی گفت: قرعه کشی به دلیل درخواست زیاد مردم برای حضور در اعتکاف انجام شده است.

۷۰ درصد افراد متقاضی ثبت نام کنندگان زیر ۲۰ سال هستند .