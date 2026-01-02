به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی پهلوانی بزرگسالان ایران و تعیین پهلوان سال ۱۴۰۴ کشور از روز گذشته در سالن کشتی شهدای هفتم تیر تهران در حال پیگیری است و امروز با شناخت برترین‌ها به کار خود پایان خواهد داد.

در این رقابت‌ها که با عنوان ولادت با سعادت حضرت علی (ع) و گرامیداشت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از ۳۰ استان کشور برای کسب عنوان برتری در حال برگزاری است، به ترتیب در اوازان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و مثبت ۱۰۰ کیلوگرم افراد زیر به دیدار‌های پایانی راه پیدا کردند.

وزن ۶۰ کیلوگرم: احسان فرهمند (خراسان رضوی) و مهدی ویسی (مازندران)

وزن ۷۰ کیلوگرم: عرفان نجف نژاد (آذربایجان شرقی) و علی اکبر زرودی (مازندران)

وزن ۸۰ کیلوگرم: آرمین بابایی (هرمزگان) و عبدالله شیخ اعظمی (مازندران)

وزن ۹۰ کیلوگرم: هادی وفایی پور (خراسان جنوبی) و امیرحسین کاووسی (مازندران)

وزن ۱۰۰ کیلوگرم: حسین مفیدی (تهران) و وحید سیف وند (خراسان جنوبی)

وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم: مصطفی طغانی (پهلوان سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از خراسان رضوی) و احمد میرزاپور (پهلوان سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ کشور از خراسان رضوی)