بخشی از زمین در خیابان عالمی سمنان فرو ریخت و حفره ای به عمق بیش از یک متر ایجاد کرد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرآتش‌نشان علی رستمیان، فرمانده عملیات سازمان آتش‌نشانی سمنان گفت : پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، یک گروه امداد و نجات به همراه خودرو‌ی عملیاتی از ایستگاه شماره ۴ به محل فرونشست اعزام شد.

وی افزود : در این رخداد بخشی از آسفالت خیابان به وسعت تقریبی دو متر مربع دچار ریزش شد و حفره ای به عمق یک و نیم متر ایجاد کرد .

وی با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت افزود: با همکاری عوامل شهرداری ، محدوده‌ حادثه ایمن‌سازی و تردد خودرو‌ها متوقف شد.

به گفته وی ، کارشناسان فنی در حال بررسی علت حادثه هستند که احتمال می‌رود ایجاد این حفره ناشی از فرسودگی شبکه فاضلاب یا نشست لایه‌های زیرسطحی باشد.

فرمانده عملیات آتش‌نشانی سمنان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فرورفتگی، ترک یا تغییر سطح زمین، بلافاصله مراتب را به شماره ۱۲۵ اطلاع دهند تا بررسی و ایمن‌سازی لازم انجام شود.