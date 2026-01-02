به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از شبکه المیادین، نیرو‌های درع الوطن (سپرمیهن) وابسته به عربستان و نیرو‌های شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات در استان حضرموت یمن با هم درگیر شده‌اند.

این درگیری‌ها با سلاح‌های متوسط و سنگین در منطقه الخشعه استان حضرموت ادامه دارد.

همزمان با درگیری شدید میان این نیروها، جنگنده‌های عربستان، مواضع نیرو‌های انتقالی را در منطقه الخشعه هدف قرار دادند.

وزارت خارجه عربستان پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای از امارات خواست طی ۲۴ ساعت تمام نیرو‌های خود را از یمن خارج و هر گونه حمایت نظامی و مالی از هر طرفی را در این کشور متوقف کند.