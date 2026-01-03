پخش زنده
امروز: -
در آستانه ۱۳ رجب، ولادت حضرت علی (ع) و آغاز ایام اعتکاف، کنشهای پاتوق مجازی ویژه اعتکاف نوجوانی در سراسر کشور برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نوجوانان علاقهمند میتوانند برای شرکت در پویش «حالتِ پروازِ اعتکافِ نوجوانی» به پایگاه (با امید تی_وی دات کام) baomidtv.com مراجعه کنند.
در پویش «حالتِ پروازِ اعتکافِ نوجوانی» دو کنش رسانهای برگزار می شود که یکی برای اعتکاف اولیها دومی برای باسابقهها است که میتوانند حس و حال و خاطره هایشان از اعتکاف را در قالب یک ویدیوی ضبط شده در این بخش به اشتراک بگذارند.
در بخش کوله پشتی هم گنجینه ای از دعاها و هدایای اختصاصی برای روزهای اعتکاف انتخاب شده که نوجوانان میتوانند با استفاده از این محتواها کوله اعتکاف خود را پر کنند.
در این سامانه برای کسانی که به دنبال مساجدی هستند که اعتکاف خود را در آن بگذرانند، اطلاعات آدرس مساجد در بخش اعتکاف گردی موجود است.
علاقمندان در پایان نیز میتوانند در قرعه کشی ۳۰ ساعت هوشمند و ۳۰ ایرباد شرکت کنند و در این پویش سه روز اتصال پرسرعت به آسمان با رمز قرآن را تجربه کنند.
امسال بیش از ۱ و نیم میلیون نفر در مراسم اعتکاف حضور دارند.