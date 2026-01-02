به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده افزود: دشمن که در جنگ سخت از سوی ملت ایران شکست خورده به دنبال تحریک افکار عمومی و ایجاد فتنه در جامعه اسلامی است.

وی گفت: دشمن با بهانه‌های مختلف همچون حجاب و گرانی انسجام ملی را نشانه گرفته و برای مهار نفوذ منطقه‌ای ایران تلاش می‌کند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: البته با توجه به تحریم‌ها و فشار‌ها از زمان پیروزی انقلاب برکشور مشکلاتی وجود دارد که نباید از آن غافل شد.

آیت الله عبادی زاده گفت: همه قوا و دستگاه‌ها برای کنترل افسارگیختگی قیمت‌ها باید به یاری دولت بشتابند.

وی به جوانان و خانواده‌ها توصیه کرد: مواظب باشند تا در دام فتنه‌های دشمنان گرفتار نشوند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به شایعه سازی دشمنان در جامعه گفت: شبکه‌های معاند فارسی زبان همچون ایران اینترنشنال رسانه نیستند بلکه به موساد و اسرائیل کمک می‌کنند.

آیت الله عبادی زاده افزود: اینان فارسی زبانان مفلوک و مزدور دشمن هستند و به عنوان اتاق فکر جنگ روانی دشمن برای تخریب جامعه به ویژه در فتنه‌ها با ارائه اخبار کذب به دنبال تحریک جامعه هستند.

وی گفت: افراد جاهل و غافل نیز ناخودآگاه با بازی در زمین دشمن شایعه‌ها را پخش می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان افزود: تحقیق و راستی آزمایی، برخورد قاطع حاکمیت با جریان شایعه سازان و اخلاگران، ارائه توصیه‌های اخلاقی به مردم به وسیله رسانه ها، روحانیون و اساتید دانشگاه و آگاهی بخشی و شفاف کردن اطلاعات توسط رسانه‌ها از راهکار‌های مقابله با شایعات است.

آیت الله عبادی زاده با تاکید بر برگزاری باشکوه مراسم اعتکاف گفت: اعتکاف و ماه رجب کارخانه تصفیه نفس انسان است.

وی با تبریک ولادت حضرت علی (ع) گفت: نهج البلاغه همچون ایشان مهجور مانده و باید در مسیر توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در گسترش فرهنگ نهج البلاغه و ترویج معارف آن حرکت کنیم.