امام‌جمعه ارومیه گفت: اعتراض به مسائل اقتصادی و معیشتی حق مسلم ملت بزرگ ایران است، اما نباید این موضوع به فرصتی برای دشمنان و اغتشاشگران تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به این که اعتراض به مسائل اقتصادی و معیشتی حق مسلم مردم است، اما نباید این موضوع به فرصتی برای سو استفاده اغتشاشگران و دشمنان تبدیل شود گفت: باید مسئولان نیز برای حل مسائل معیشتی مردم دست به کار شده و از تمام توان خود بهره گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با بیان این که دشمنان بعد از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه در فکر ایجاد اغتشاش و ناآرامی در درون کشور هستند افزود: دشمنان دیدند که از طریق نظامی توان نفوذ به ایران اسلامی را ندارند و همه ایرانیان در صف مقدم دفاع از وطن برآمدند حال می‌خواهند با ایجاد اغتشاش و ناآرامی در درون کشور به اهداف شوم و از پیش تعیین شده خود برسند.

او تاکید کرد: ما باید هوشیار باشیم و در عین این که اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و معیشتی داریم با دشمنان همراهی نکنیم.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اظهار نظر مسئولان آمریکایی و صهیونیستی در حمایت از اغتشاشات در ایران تصریح کرد: همان گونه که مسئولان آمریکایی و رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند که ما در کنار اغتشاش گران هستیم و رهبری این جریان را برعهده داریم، ملت ایران باید به نقشه شوم آنها پی ببرند و هوشمندانه عمل کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی ادامه داد: در عین انسجام، اتحاد و تبعیت از رهبری اعتراض خود را به مسائل و مشکلات معیشتی بیان می‌کنیم.

سردار سلیمانی تبدیل کننده تهدید‌ها به فرصت‌ها

او در ادامه با اشاره به سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی گفت: سردار سلیمانی در دل حوادث و فتنه‌ها، تمام تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کرده و نقشه‌های دشمنان را نقش برآب می‌کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی سردار سلیمانی را مالک اشتر رهبری دانست و افزود: ۲۵ میلیون نفر در تشییع جنازه ایشان شرکت کردند و این حضور گسترده مردم در تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی نشان از عظمت این رزمنده دلاور داشت.

امام جمعه ارومیه با تاکید بر عمل به وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی گفت: ایشان در وصیت نامه خود به تبعیت محض از ولایت فقیه تاکید داشته و ایران اسلامی را قرارگاه امام حسین علیه السلام می‌دانند که اگر این حرم از بین رود دیگر هیچ حرمی لز ادیان ابراهیمی در دنیا باقی نخواهد ماند.

لحظه به لحظه زندگی پر افتخار امیرالمؤمنین معجزه الهی بود

او با اشاره به فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت امیرمومنان حضرت علی علیه السلام و نامگذاری این روز به عنوان روز پدر گفت: وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام فرمودند من و علی ابن ابی طالب پدران این امت هستیم و چه روزی بهتر از روز ولادت امام علی علیه‌السلام که به عنوان روز پدر معرفی گردد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به صفات عدالت طلبانه و شجاعانه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، بخش‌های مختلف زندگی پر افتخار این حضرت از لحظه ولادت تا شهادت را سرشار از معجزات الهی دانست و خاطرنشان کرد: پست‌ها و مناقب دنیا در برابر امام علی ع هیچ ارزشی نداشت و ما باید روش و منش مردانگی را از این امام بزرگوار یاد بگیریم.

گسترش آیین اعتکاف یکی از رویش‌های مبارک انقلاب اسلامی

امام جمعه ارومیه همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام اعتکاف و اهمیت دادن به این موضوع برای خودسازی تاکید کرد: یکی از رویش‌های انقلاب اسلامی موضوع توسعه فرهنگ اعتکاف خصوصا در بین نوجوانان و جوانان است که بدین وسیله معتکفین رحمت و مغفرت الهی را به سوی خود جلب می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با بیان این که ۱۲ دی سالگرد رحلت ملکوتی آیت ا... مصباح یزدی است گفت: این شخصیت برجسته یک عالم انقلابی و مدافع ولایت فقیه بود و همیشه مشغول تفکر بودند که عالم ربانی، فقیه حکیم مجاهد و زبان گویای اسلام از جمله واژه‌هایی است که رهبر معظم انقلاب در رثای این عالم ربانی بیان فرمودند.